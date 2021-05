Julia Wieniawa od kilku lat podbija polski show-biznes. Gra w serialach, filmach, nagrywa single, a także wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie zaprezentowała swoje umiejętności taneczne. Julia szybko przekonała się, że popularność ma nie tylko plusy, ale też minusy. Znanym osobom, trudno jest pilnować życia prywatnego, tak by szczegóły nie dostawały się do mediów. Wieniawa dba o to, ale też chętnie pokazuje czasem trochę życia osobistego i chwali się bliskimi. Ostatnio pokazała jedną ze swoich młodszych sióstr.

Julia Wieniawa pokazała siostrę

Julia Wieniawa (22 l.) ma trzy przyrodnie siostry - Wiktorię i Kornelię Parzyszek oraz Alicję Wieniawę-Narkiewicz. Ostatnia z nich może być znana szerszej publiczności, bo od jakiegoś czasu gra w serialu "Przyjaciółki", gdzie wciela się w córkę Ingi (w tej roli Małgorzata Socha).

Julka wiele razy podkreślała, jak ważna jest dla niej rodzina i stara się spędzać z bliskimi każdą wolną chwilę. Ostatnio spędziła popołudnie z cztery lata młodszą od siebie Wiktorią, z którą wybrała się na zakupy. Aktorka podzieliła się ich wspólnym zdjęciem, wykonanym w windzie. Wygląda na to, że nastolatka nie idzie w ślady starszej siostry. Ma jednak inną pasję. Na swoim Instagramie, który Wieniawa oznaczyła na fotce, prezentuje swoje prace. Wiktoria tworzy grafiki, często inspirowane japońskimi animacjami. Na profilu zamieściła ich już sporo i trzeba przyznać, że ma talent!

Jedziemy na shopping z siorą - pochwaliła się celebrytka.

Z relacji, jakie zamieściła celebrytka na swoim profilu można było dowiedzieć się, że po zakupach wróciły do domu aktorki, gdzie odwiedziła je Weronika Rosati ze swoją córką.

Julka i Wiktoria są do siebie podobne?

Julia Wieniawa z siostrą Instagram/juliawieniawa

