W pierwotnej wersji teledysku do utworu "Chill" youtuberów z Ekipy Friza kilkanaście razy było widać piwo Buh. Po interwencji YouTube’a nagranie ocenzurowano. W nowej wersji na butelkach nie widnieją już etykiety browaru.

Ekipa Friza po interwencji YouTube’a cenzuruje teledysk

Teledysk do utworu "Chill" to trzeci klip Ekipy Friza promujący płytę "Sezon 3". Po interwencji serwisu Wirtualnemedia, polski oddział Google ponownie sprawdził go pod kątem zasad reklamowych. Chodziło o weryfikację, czy nieletni użytkownicy YouTube'a byli narażeni na wielokrotną ekspozycję marki alkoholowej.

Lokowanie produktu musi być zgodne z naszymi zasadami reklamowymi, więc może go dotyczyć ograniczenie związane z krajem lub wiekiem odbiorców. I to w tej chwili dokładnie weryfikujemy - powiedziała w rozmowie z portalem Olga Sztuba z Google Polska.

Po dwóch dniach od interwencji w teledysku wprowadzono kluczowe zmiany. W nowej wersji w kadrach klipu, w których widoczne są butelki, etykiety zostały zamazane.

W wideo nie pojawia się ani jedna wzmianka piwa Buh - poinformowała Wirtualnemedia Sztuba.

Piwo promowane w pierwotnej wersji teledysku to produkt firmy Przyjazne Państwo, którą założyli Kuba Wojewódzki i Janusz Palikot. Producent piwa oficjalnie odciął się jednak od współpracy z Ekipą.

Teledysk zrealizowany przez Ekipę jest ich dziełem autorskim. Nie mieliśmy jakiegokolwiek wpływu na jego treść, jak i formę – wyjaśnił portalowi Przemysław Bobrowicz, dyrektor ds. marketingu w Manufakturze Piwa, Wódki i Wina, do której należy marka Buh.

