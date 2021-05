Monika Richardson (niegdyś Zamachowska) oraz Katarzyna Dowbor pracowały kiedyś w tej samej stacji. Po latach ich drogi na nowo się skrzyżowały, a to za sprawą wywiadu przeprowadzanego na potrzeby portalu Wprost. Przy okazji gwiazda Polsatu udzieliła koleżance po fachu mentorskiego wsparcia, którego Monika najwidoczniej potrzebowała po zakończeniu związku ze Zbigniewem Zamachowskim. Teraz tygodnik "Rewia" dotarł do osoby, która poznała szczegóły tej rozmowy. Wiadomo, co poradziła jej Katarzyna Dowbor.

Monika Richardson spotkała się z Katarzyną Dowbor. "Pocieszała ją"

Na łamach tygodnika "Rewia" wypowiedziała się bliska osoba z otoczenia dziennikarek. Richardson miała zwierzyć się i opowiedzieć, jak zakończyło się jej małżeństwo ze Zbyszkiem. Zarówno ona, jak i Dowbor, mają za sobą trzy rozwody. Gwiazda Polsatu podkreśliła, że do szczęścia nie potrzebuje faceta.

Monika zwierzała się z tego, jak wyglądało w ostatnim czasie jej małżeństwo i jak się zakończyło. Ona martwi się, że już trzeci raz jej nie wyszło. Kasia, która też ma trzy rozwody na koncie, pocieszała ją. Mówiła, że jeszcze wszystko przed nią. A poza tym, bez mężczyzny też można być szczęśliwą, czego ona jest przykładem - czytamy.

Dowbor dała również Monice cenną radę. W tej chwili powinna przede wszystkim zadbać o samą siebie.

Kasia pocieszała ją, że nie wszystko stracone i na pewno będzie szczęśliwa, tylko musi postawić na siebie.

Mamy nadzieję, że Monika Richardson już niedługo będzie na nowo szczęśliwa.

