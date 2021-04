Ewa Bilan-Stoch i Kamil Stoch chodzili do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem, jednak to nie tam się poznali. Do ich spotkania doszło w 2006 roku na zawodach w Planicy, gdzie Ewa pracowała wówczas jako fotoreporterka i robiła zdjęcia skoczkom. Starsza o dwa lata piękna blondynka szybko podbiła serce Kamila Stocha. Co ciekawe, w przeszłości także marzyła o karierze sportowej. Plany pokrzyżowały problemy zdrowotne.

Ewa Bilan-Stoch przeszła operację

Ewa Bilan-Stoch oprócz tego, że jest dyplomowaną fotografką, to z wykształcenia jest pedagożką. To nie wszystko. Żona Kamila Stocha jest także menedżerką skoczków: swojego męża, Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i Stefana Huli, a także zarządza kilkoma biznesami, między innymi marką odzieżową. Razem z mężem założyła też klub "KS Eve-nement Zakopane", który szkoli młodych adeptów skoków narciarskich.

Żona skoczka marzyła jednak o karierze sportowej. W Szkole Mistrzostwa Sportowego trenowała judo. Niestety, doznała urazu kolana, który był tak skomplikowany, że musiała poddać się aż trzem operacjom. W związku z tym nie może się spełniać jako sportsmenka i nie ukrywa rozżalenia z tego powodu.

Tęsknię, ale jestem po trzech operacjach kolan. Mogę ćwiczyć w domu na macie, jednak treningi w sali odpadają. Poświęciłam dla sportu wiele lat, więc to normalne, że pojawia się czasem tęsknota. Nawet mi się śni nieraz, że startuję w zawodach i nadal walczę. Niestety, to tylko sny" - powiedziała o judo w rozmowie z portalem sport.onet.pl Ewa Bilan-Stoch.

Kamil Stoch i tak może być dumny ze swojej żony!