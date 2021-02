Magda Gessler od wielu lat jest w związku na odległość. Jej ukochany, Waldemar Kozerawski, jest chirurgiem i na co dzień mieszka w Toronto. Choć spotykają się od lat, tak naprawdę niewiele wiadomo o ich relacji. Jednak teraz para zrobiła wyjątek. Magda Gessler podzieliła się z internautami wiadomością, którą dostała od ukochanego. Choć słowa naprawdę były piękne, wszyscy zwrócili uwagę na jeden szczegół.

Zobacz wideo Magda Gessler pokazała słodkie nagranie wnuczki

Waldemar Kozerawski czule o Magdzie Gessler

Partner restauratorki po raz pierwszy oficjalnie zwracał się do niej per "żono" i pierwszy raz tak wprost mówi o związku z Magdą Gessler. Słowa Waldemara Kozerawskiego wywołały niemałe medialne poruszenie. "Super Express" poinformował, że "Magda Gessler wzięła ślub w tajemnicy. Mąż przerwał milczenie", natomiast Plejada głosi "Magda Gessler wzięła potajemny ślub? Zdradził to jej mąż". Podobne nagłówki pojawiły się również w serwisach Jastrząb Post oraz o2.

Jeszcze nigdy jako mąż i najlepszy przyjaciel Magdy nie komentowałem jej zdjęć, czy postów, oddzielając życie prywatne od świata medialnego. Social mediów... Dzisiaj postanowiłem to zmienić. Chciałbym powiedzieć o Mojej Żonie, że jest najpiękniejszym człowiekiem, jakiego znam! Jest piękna, dumna i dobra w środku.

Zawsze skłonna do pomocy każdemu, z kim zetknie ją los. To nie tylko pomoc w "Kuchennych Rewolucjach", ale to ogromna empatia dla ludzi zwierząt i sytuacji, w jakich się znajduje. Doświadczam tego na każdym kroku, będąc z Nią na urlopie, w domu czy na towarzyskim spotkaniu. [...] Magda nawet dzwoni do mnie, radząc się, co jeszcze można zrobić. Kocham ją bardzo, bo jest wyjątkowa i nie tylko dla mnie. Dziś stoję za Nią murem. I nie pozwolę jej ranić. Kocham Cię Magda za to, jaka jesteś. Nigdy się nie zmieniaj.

Przyznacie, że jak na pierwsze starcie z mediami społecznościowymi, Waldemar Kozerawski poradził sobie w pięknym stylu.

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski - od lat razem, ale co ze ślubem?

Związek Magdy Gessler i Waldemara Kozerawskiego owiany jest nutką tajemnicy. Restauratorka i chirurg nie kryją, że są razem, jednak dla siebie i swoich najbliższych zachowują wszystkie szczegóły swojej relacji. Ich związek przez lata uważany był za nieformalny, choć kilka lat temu media rozgrzały informacje, że doszło do "wesela". Wszystko przez jeden post Magdy, w którym wspomniała ona o "weselu" z Waldemarem, jednak wcale nie oznacza to, że doszło do ślubu - "wesele" było imprezą wspólnie przez nich zorganizowaną w krakowskiej knajpce o właśnie takiej nazwie. Jednak niedawno Magda Gessler zaczęła nosić obrączkę, co wcześniej robiła bardzo rzadko, a co ponownie rozgrzało media na nowo. A teraz słowa o "żonie" i wcześniejsze - Magdy - o "mężu"...

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć im szczęścia - ze ślubem czy bez!