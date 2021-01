Choć Edyta Górniak ostatnimi czasy skupiła się na komentowaniu społecznych problemów w kontrowersyjny i sprzeczny z głosami specjalistów sposób, nadal jest posiadaczką wybitnego talentu wokalnego. Wielu uważa, że nieco zaprzepaściła swoją światową karierę, skupiając się na działalności w Polsce. Mimo że od czasu do czasu wydaje nowe single, a od kilku miesięcy przygotowuje się nawet do wydania nowego krążka, single nie odnoszą spektakularnych sukcesów na miarę "To nie ja", "Impossible" czy "Jestem kobietą". Gwiazda ma jednak wiernych fanów, którzy wyczekują każdych nowych dźwięków. Z pewnością pamiętają, że zasłynęła w 1991 roku, wykonując "Litanię" w "Metrze". Z racji że musical obchodzi w tym roku 30-lecie, na facebookowym profilu teatru Studio Buffo pojawiło się zakulisowe nagranie Górniak, którzy przygotowuje się do występu. Poznalibyście ją?

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Górniak: Wirus istnieje, jest na to wiele dowodów

Edyta Górniak na nagraniu sprzed 30 lat. Miała 19 lat i krucze włosy. Urocza

Trzy dekady temu Edyta Górniak zachwyciła widzów, śpiewając "Litanię". Eksperci są jednogłośni - to bardzo trudny utwór, któremu podołała nastolatka. Na nagraniu widać, że diwa bardzo przykładała się do nauki z ówczesnym profesorem śpiewu. Uczyła się kontrolować oddech i odpowiednio wyśpiewywać samogłoski.

Edyta z prof. Gawędą przygotowuje się do wykonania "Litanii", którą Janusz Stokłosa napisał specjalnie dla niej.

"Metro" dzięki znakomitej obsadzie (Katarzyna Groniec, Robert Janowski, Magdalena Wójcik) odniosło niebywały sukces. Zaledwie rok od premiery musical wystawiony był w Minskoff Theatre na Broadwayu. Widzowie do dziś chętnie przybywają do Studia Buffo (kiedy teatr był otwarty), by na nowo wkroczyć do świata utalentowanych ludzi z marzeniami. Zobaczcie, jak "Litania" wybrzmiała w wykonaniu Edyty w 2013 roku podczas półfinału "The Voice Of Poland".

Edyta Górniak grozi opuszczeniem kraju. Nie chce zaszczepić się przeciw COVID-19