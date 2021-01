U Kim Kardashian ostatnio wiele się dzieje. Wygląda na to, że jej związek z Kanyem Westem przechodzi poważny kryzys i według najnowszych doniesień zagranicznych mediów, Kardashianka szykuje się do rozwodu. Celebrytka podobno wynajęła już prawniczkę, a jej mąż zaszył się w swoim ranczo w Wyoming. Oliwy do ognia dolały plotki o romansie rapera z Jeffree Starem. Muzyk i internetowy guru mieli spotykać się od miesięcy, co potwierdziła znana z kontrowersyjnego wizerunku tiktorka Avy Louise. Ostatecznym dowodem romansu mają być słowa jednego z utworów Jeffree Stara, z którego dowiadujemy się, że uprawiał seks oralny z Westem.

Kim Kardashian stara się jednak robić dobrą minę do złej gry i wciąż obsypuje swój Instagram zdjęciami, na których eksponuje swoją idealną sylwetkę. Najnowsze fotografie udostępnione na profilu wzbudziły mieszane uczucia wśród fanów. Niektórzy z nich zauważyli, że Kardashianka przestała przypominać siebie. Fotografie, na której pozuje w rajstopach, została polubiona blisko 4 miliony razy. Internauci w komentarzach skupili się głównie na rysach twarzy Kim, która powoli zaczyna przypominać... swoją siostrę Kendall Jenner:

O co tu chodzi? Przestała już przypominać siebie.

Wygląda jakoś inaczej.

Zaczyna wyglądać jak Kendall.

Przypomnijmy, że niedawno wielkie poruszenie wywołały fotografie Khloe Kardashian. Celebrytka odparła zarzuty o poddaniu się operacji plastycznej i stwierdziła, że za jej metamorfozę odpowiedzialne są suplementy diety.

Zobaczcie najnowsze zdjęcia Kim Kardashian. Pozazdrościła siostrze i również zainwestowała w dietę zmieniającą rysy twarzy?