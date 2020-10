Wprowadzenie "żółtej strefy" na terenie całej Polski wzbudziło niemałe poruszenie opinii publicznej. Koronasceptycy walczą na ulicach z ograniczającymi ich wolność maseczkami, a w tym samym czasie pacjenci z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 walczą na oddziałach zakaźnych o życie i zdrowie.

Z rosnącej liczby zakażeń i przepełniających się szpitali zdaje się nic sobie nie robić Viola Kołakowska. Modelka wielokrotnie podkreślała, że nie wierzy w istnienie jakiejkolwiek pandemii, a jej zdaniem obecna sytuacja na świecie jest jedynie "wymyślonym przez władze sposobem na ubezwłasnowolnienie ludzi". Nie docierają nawet do niej nie tylko słowa ekspertów i lekarzy, ale i wyniki badań, które mówią same za siebie.

Viola nie daje jednak za wygraną i wciąż stara się przekonać fanów do swoich teorii spiskowych. Tym razem postanowiła skomentować powrót obowiązkowego noszenia maseczek w przestrzeni publicznej i... przeszła samą siebie. Oświadczyła, że nie zamierza zasłaniać ust i nosa, a wprowadzony nakaz porównała do zamykania więźniów obozów koncentracyjnych w komorach gazowych. Skandaliczna wypowiedź Violi Kołakowskiej odbiła się szerokim echem w mediach.

Viola Kołakowska o Auschwitz i maseczkach

Na Instagramie Violi pojawiło się nagranie, na którym modelka podzieliła się z internautami swoimi przemyśleniami na temat obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Kołakowska poinformowała, że wybiła północ, a więc zgodnie z zaleceniami powinna zakryć usta i nos w przestrzeni publicznej. Modelka jednak nie zamierza stosować się do zaleceń. Aktorka wyznała, że godzi to w jej wolność i prawo do swobodnego oddychania. Oliwy do ognia dolała, porównując "zmuszanie do noszenia masek" do... wywożenia ludzi do Auschwitz i prowadzenia ich do komór gazowych:

Chcę wam tylko uświadomić, że to samo działo się w czasie wojny, kiedy wywozili ludzi do Auschwitz, kiedy wywozili ich do obozów. Kiedy wchodzili do komory, głęboko wierzyli w to, że to jest dla ich dobra. Że oto panowie w mundurach dbają o nich. Wchodząc do komory, myśleli, że wchodzą do łaźni, gdzie mają się umyć i z niej wyjdą, czekały na nich ręczniczki. I co się stało? I stało się to, co się stało i dzieje się obecnie to samo, tylko w innych okolicznościach - mówiła w instagramowych relacjach.

Trudno się dziwić, że niestosowne słowa modelki są szeroko komentowane w mediach. Kołakowska przyznała, że zablokowała możliwość komentowania postów na Instagramie.

Myślicie, że Viola w końcu powie "tak" nauce?