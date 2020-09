Edyta Górniak napisała piosenkę dla byłego męża. Utwór nie zniknął z repertuaru. "Jest na trasie akustycznej"

Edyta Górniak nie zawsze miała szczęście w miłości, a jej uczucia znalazły odzwierciedlenie w twórczości wokalistki. Gwiazda ma na swoim koncie piosenkę napisaną dla byłego męża, Piotra Schramma, z którym przez cztery lata tworzyła udany związek. Jak przyznała, to właśnie on spełniał wszystkie jej wymogi względem potencjalnego partnera. Mimo to para rozstała się w 2014 roku. Powodem było "wygaśnięcie uczucia".

Pamiątką po związku z Piotrem okazał się utwór, który po dziś dzień gości w repertuarze Górniak. Chodzi o piosenkę "Perfect Heart", o której wokalistka opowiedziała niedawno w rozmowie z "Faktem". Przy okazji opowiedziała o stosunkach łączących ją z byłym partnerem.

Edyta Górniak szczerze o Piotrze Schrammie

W najnowszym wywiadzie nie zabrakło pytania o sprawy sercowe, które są jednak ściśle powiązane z karierą artystki. Na trasach koncertowych Edyty Górniak pojawia się utwór napisany dla byłego partnera.

Ja ten utwór "Perfect Heart" śpiewam. On jest na trasie akustycznej i ponieważ my z Piotrem jesteśmy w takich bardzo życzliwych relacjach, ciepłych, czystych bardzo... nie wiem, czy mogę powiedzieć przyjacielskich, bo nie chodzimy na kawę, ale jesteśmy w takich bardzo czystych relacjach... - wyznała piosenkarka.

Edyta nie kryje, że obecne stosunki w dużej mierze są zasługą Piotra, a ona nie ma złych skojarzeń związanych z utworem. Jak dodała, nie jest to jedyny utwór, który traktuje o dawnych miłościach. Odczucia w związku z pozostałymi są jednak różne. "Błękit serca" to piosenka napisana dla ojca Alana, Dariusza K., który w 2014 roku po spożyciu kokainy śmiertelnie potrącił kobietę na przejściu dla pieszych.