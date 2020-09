Ewa Kasprzyk nieustannie wzbudza niemałe emocje wśród widzów i internautów. Kultowe role m.in. w "Koglu Moglu" zagwarantowały jej sympatię i rozpoznawalność, którą cieszy się po dziś dzień. Sama zainteresowana równie chętnie co o planach zawodowych opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym. Jak się okazuje, nie w każdej sprawie była aż tak wylewna. Aktorka rok temu rozwiodła się, o czym dowiedzieliśmy się dopiero teraz.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Ewa Kasprzyk odmłodniała na planie "Chłopów". Dzięki makijażowi wygląda jak 30-latka! Fani: Zero zmarszczek

Ewa Kasprzyk rozwiodła się w tajemnicy

Ewa Kasprzyk w 1986 roku wyszła za mąż za Jerzego Bernatowicza. Owocem ich związku jest córka Małgorzata, która niedawno zaliczyła swój muzyczny debiut w telewizji, bowiem była jedną z uczestniczek "The Voice of Poland". O kryzysie w małżeństwie Ewy Kasprzyk mówiło się już kilka lat temu, gdy aktorka w wywiadach wspominała, że mieszka sama. Co więcej, na salonach pojawiała się u boku tajemniczego, młodszego mężczyzny. Podejrzewano, że to jedynie kryzys, jednak prawda okazała się zgoła inna. Jak donosi "Super Express", aktorka we wrześniu 2019 roku oficjalnie została rozwódką.

Sprawa zakończyła się wyrokiem rozwodowym z dnia 25.09.2019 bez orzekania o winie. Wyrok jest prawomocny. Sprawa była z powództwa Ewy Kasprzyk - mówił w rozmowie z tabloidem rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku, Tomasz Adamik.

Pozostaje nam jedynie pogratulować dyskrecji i życzyć dużo miłości na przyszłość.

ZOBACZ TEŻ: Ewa Kasprzyk pochwaliła się bardzo krótkimi włosami. "Czas na zmianę". Wygląda jakby luksusowo!