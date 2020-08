Kayah i Viki Gabor po raz pierwszy razem na scenie! Zaśpiewają utwór "Ramię w ramię"

Przebój "Ramię w ramię" w wykonaniu Kayah i Viki Gabor miał swoją premierę ponad siedem miesięcy temu. Od tego czasu (głównie z powodu domowej izolacji i pandemii koronawirusa), gwiazdy nie miały możliwości wspólnego wykonania go na jednej scenie. Ich wcześniej zaplanowane występy, m.in. na Fryderykach czy Bestsellerach Empiku nie doszły do skutku. Na szczęście teraz będzie to możliwe, a występ będziecie mogli zobaczyć już w najbliższą niedzielę.

Kayah i Viki Gabor na jednej scenie

Kayah już kilkukrotnie zachwycała się talentem i wrażliwością Viki Gabor. Mimo to chyba nikt nie spodziewał się, że jedna z największych gwiazd polskiej scenie muzycznej nagra piosenkę z 12-latką. A jednak! Teraz Kayah i Viki Gabor zaśpiewają podczas Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski w Uniejowie.

Przebój "Ramię w ramię" zanotował już ponad 35 milionów wyświetleń, w Spotify odtworzono go prawie 5 milionów razy i dodatkowo pokrył się już platyną. Internauci pokochali połączenie tych dwóch głosów. Oprócz tego piosenka zachęca kobiety do wzajemnego wspierania się oraz nie porównywania z innymi. Przekaz ważny i jak najbardziej na czasie.

Dla Kayah będzie to nie tylko pierwsze wystąpienie z wokalistką młodszego pokolenia, ale i bardzo ważny dzień. Artystka bardzo angażuje się w ochronę środowiska i zachęca do tego swoich fanów. Od lat segreguje odpady, nie je mięsa, a większość jej kreacji pochodzi z second handów. Kto wie, może i tym razem w takiej wystąpi.

Cały występ będziecie mogli zobaczyć w telewizji Polsat już o godzinie 20:00.

Zobaczcie utwór "Ramię w ramię":