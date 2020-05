Katarzyna Nosowska postanowiła zabrać głos w sprawie afery w radiowej Trójce. Artystka opublikowała na Instagramie wymowny wpis, w którym stwierdziła, że nie chce, by jej utwory były emitowane na antenie radia.

Katarzyna Nosowska bojkotuje Trójkę

Wokalistka właśnie dołączyła do grona gwiazd, które bojkotują Trójkę. Wszystko przez to, że stacja zdjęła utwór Kazika "Twój ból jest większy niż mój", w którym muzyk uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. Katarzyna Nosowska wyraziła wsparcie dla Kazika i opublikowała wymowny wpis na Instagramie, w którym podkreśliła, że nie chce, by stacja emitowała jej utwory.

Czy byliście kiedyś z wizytą w miejscowości, która latem tętni życiem, po sezonie? Jest opustoszała, cicha, tylko wiatr bawi się rozdmuchując kupki rudych liści, tańczy z foliową torebką na ścieżce prowadzącej do zabitej deskami lodziarni. To miejsce, w którym każdy zakątek przetrzymuje wspomnienia z lata - burą jesienią - tylko zasmuca. Radiowa Trójka jest dla mnie teraz jak ten kurort po sezonie... Niech nasze piosenki zabrzmią w niej, dopiero gdy znów przyjdzie lato - napisała.

Do bojkotu Trójki przyłączyli się już m.in. Dawid Podsiadło, Organek czy Hanna Lis.

