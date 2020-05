Kendall Jenner z pewnością przyzwyczajona jest do skandali ze swoją rodziną w roli głównej. Najbardziej "naturalna" z Kardashianek równie często jak jej popularne siostry zmienia życiowych partnerów. Trudno się dziwić, skoro zainteresowanie jej osobą wykazują nawet obcy ludzie, a fani z pierścionkiem w dłoni proszą, by została ich żoną. Jednak tym razem internauci nie pozostawili po celebrytce suchej nitki, gdy dowiedzieli się, że wybrała się na kilkugodzinną przejażdżkę z zawodnikiem NBA i jednocześnie byłym chłopakiem Jordyn Woods - Devinem Bookerem. W sieci pojawiły się nieprzychylne i niesmaczne opinie na temat rozwiązłości Kendall. Jenner nie pozostała im obojętna i ostro zareagowała!

REKLAMA

Zobacz wideo To sukces polskiej marki! Kendall Jenner współpracuje z Reserved.

Kendall Jenner porównana do piłki

Możemy mieć różne poglądy na temat związków gwiazd, które rozpadają się po bardzo krótkim czasie. W show-biznesie częsta zmiana partnerów życiowych jest popularnym zjawiskiem. Jednak związane z tą tematyką publiczne obrażanie i porównywanie celebryty do przedmiotu nie należy do kulturalnych zachowań. Tym razem ofiarą hejtu padła Kendall Jenner, która w czasach izolacji zapragnęła zaczerpnąć świeżego powietrza i wybrała się na kilkugodzinną przejażdżkę z niejakim Devinem Bookerem. Mężczyzna jest "ex" Jordyn Woods - przyjaciółki Kendall.

Internautom nie umknął fakt, że Booker jest zawodnikiem NBA, co patrząc na miłosną przeszłość Kendall, ma ogromne znaczenie. To kolejny koszykarz w "związkowym zestawieniu" siostry Kardashian. Na Twitterze pojawił się filmik, na którym widać, jak gracze rzucają między sobą rozbawioną dziewczynę. Wpis ewidentnie sugerował, że Jenner jest zabawką sportowców tej drużyny.

Zawodnicy NBA, przekazujący sobie Kendall Jenner.

Celebrytka nie zamierzała puścić tego płazem. Ostro skomentowała nagranie i porównanie jej do piłki, tworząc tym samym "tweet roku" - tak właśnie określiła wpis Kendall jej młodsza siostra, Kylie.

Oni zachowują się, jakbym nie miała pełnej kontroli nad tym, gdzie rzucam tą ci*ą.

Kendall w swojej odpowiedzi chciała dobitnie zaznaczyć, że to ona decyduje o tym, z kim zamierza się związać, a zbiegiem okoliczności jest to, że zawodnicy NBA ulegają jej urokowi.