Kuba Wojewódzki znów podsyca plotki o romansie z Anną Muchą. Aktorka odwiedziła go w domu. "Wygląda, jakby się zadomowiła"

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha przed laty byli jedną z najbardziej popularnych par show-biznesu. Mimo że rozstali się już dawno, to ich fani nadal mają nadzieję, że byli kochankowie jeszcze kiedyś do siebie wrócą. Sami zainteresowani te nadzieje podsycali już wielokrotnie, publikując wspólne zdjęcia, czy pokazując się razem w miejscach publicznych.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Mucha komentuje książkę Wojewódzkiego.

Tak było też i tym razem. Wojewódzki na swoim Instagramie pochwalił się zdjęciem z aktorką "M jak miłość". Najciekawsze jest to, że Anna Mucha była w mieszkaniu dziennikarza. Wygląda na to, że czuła się tam bardzo swobodnie - nie dość, że w dłoni trzymała kieliszek z napojem, to była jeszcze boso.

Ania Mucha i Kuba Wojewódzki znów razem? Fani komentują

Fani samozwańczego króla TVN-u nie przeszli obojętnie obok ostatniego zdjęcia dziennikarza. Pod fotografią pojawiło się mnóstwo komentarzy z sugestiami, że między nimi iskrzy.

Wygląda, jakby się zadomowiła.

Mucha lata Panu po mieszkaniu.

Co to za pani tam stoi?- dopytywali.

Na tę ostatnią zaczepkę Mucha nie pozostała obojętna:

Za każdym mądrym mężczyzną stoi jeszcze mądrzejsza kobieta - śmiała się.

My nie do końca wierzymy w scenariusz, w którym Kuba Wojewódzki i Anna Mucha znów są parą. Bardziej prawdopodobne wydaje się bowiem, że choć byli kochankowie bardzo się lubią i mają ze sobą dobry kontakt, to wspólnie szykują jakiś nowy projekt. W ich działaniach wydać jeszcze jedną prawidłowość - często zdjęcia, na których pozują razem są okraszone postami sponsorowany (tak było też tym razem). Nie trzeba być specjalnie wybitnym detektywem, żeby to dostrzec.

Poza tym najnowsza fotografia Wojewódzkiego i Muchy wcale nie musi być aktualna. Obecnie spotkania nie są wskazane. Mamy więc nadzieję, że Wojewódzki i Mucha stosują się do tych rządowych obostrzeń.