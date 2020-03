Obecna sytuacja na świecie i w Polsce jest bardzo trudna. Ludzie robią co tylko mogą, by pozostać zdrowymi. Rządy kilku europejskich państw, w tym Polski, pozamykały granice, wprowadziły nakaz zamknięcia restauracji, teatrów, galerii handlowych i zaleciły swoim obywatelom pozostać w domu na czas najbliższych dwóch tygodni. Gwiazdy również zastosowały się do tego rozporządzenia i dzielnie relacjonują swoją kwarantannę, wspierając akcję, "zostań w domu". Wiele z nich przy okazji pokazało wnętrza swoich pięknych mieszkań. Lewandowscy na przykład wolny czas spędzają głównie na domowej siłowni.

Zobacz wideo Kwarantanna u Lewandowskich: Klara ćwiczy z Robertem

Lewandowscy w domu - siłownia, gofry i rysowanie

Fani bacznie śledzą, co dzieje się u Lewandowskich, zwłaszcza, że oni sami chętnie dzielą się tym, jak spędzają wolny czas. Po nagraniach na Instagramie widać, że wszystko u nich w porządku i cieszą się ze wspólnie spędzonych razem chwil. Najszczęśliwsza jest chyba Klara, której nie brakuje na InstaStories rodziców. Całą niedzielę spędziła z nimi na siłowni. Zarówno Anna, jak i Robert pochwalili się, jak 2,5-latka świetnie radzi sobie z trudnymi ćwiczeniami.

Po treningu przyszedł jednak czas na odpoczynek i Klara postanowiła nieco porysować. Towarzyszył jej Robert, a "Lewa", która wszystko relacjonowała, w końcu pokazała twarz córki.

Czekamy na więcej nagrań i zdjęć z willi Lewandowskich. Swoją drogą musimy przyznać, że Klara ma więcej zapału do ćwiczeń, niż my. Jak sprawa wygląda u Was? Dajcie znać w komentarzach.

CW