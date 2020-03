Weronika Rosati pozuje na ściance na imprezie w Los Angeles. W tej krótkiej sukience nie miała sobie równych

Weronika Rosati należy do grona tych polskich gwiazd, które postanowiły wylecieć za granicę i tam rozwijać swoje skrzydła. Aktorka zagrała w kilku światowych filmach, dzięki czemu poznała wiele twórców. Dziś bez problemu otrzymuje zaproszenia na najważniejsze imprezy w Hollywood, jak na przykład after party po Oscarach u Eltona Johna. Zeszły tydzień z kolei zakończyła bardzo przyjemnie, bo na premierze nowego filmu Andrew i Jona Erwinów, "Wierzę w Ciebie". Zobaczcie, jak prezentowała się na ściance.

Weronika Rosati na imprezie w Los Angeles

Gwiazda serialu "Zawsze warto" pochwaliła się niedzielnym wyjściem na Instagramie. Wrzuciła na swój profil dwa zdjęcia z imprezy i poleciła fanom nową produkcją, która obejrzała:

Kochani. Miałam przyjemność być gościem na premierze filmu "I still believe" w Los Angeles i bardzo chce Wam polecić ten film. Wyciskacz łez, trochę banalny, ale mimo to piękna, prawdziwa historia miłosna. Czasami tez fajnie zobaczyć coś wzruszającego. W Polsce od 8 maja pod tytułem "Wierzę w Ciebie".

Fani natychmiast słali idolce komplementy.

Ładniutka!

Fantastyczna!

My natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę na "look" gwiazdy. Weronika zapozowała w bardzo dziewczęcej stylizacji. Miała na sobie czarną, krótką sukienkę z delikatnym dekoltem. Uszyta została ze specjalnego materiału, ze zdobionymi złotymi wzorkami. Rosati dopasowała do niej jedną z ulubionych czarnych toreb. Zaskoczeniem są buty. Tym razem gwiazda wymieniła zakryte szpilki na złote sandałki.

Jak Wam podoba się stylizacja aktorki?

