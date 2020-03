Wyciekły zdjęcia zwłok Kobego Bryanta i jego córki. Prawnik Vanessy Bryant wydał oświadczenie. "Pogwałcenie ludzkiej przyzwoitości"

Informacja o tragicznym wypadku helikoptera, w którym zginęli Kobe Bryant, jego córka oraz ośmiu innych pasażerów, wstrząsnęła ludźmi na całym świecie. Koszykarza publicznie żegnały największe gwiazdy, w tym Jennifer Lopez czy Donald Trump. Kilka dni temu odbyło się również pożegnanie, które było transmitowane w internecie. Podczas podniosłej uroczystości wystąpiło wielu artystów, między innymi Beyonce i Christina Aguilera. Można by pomyśleć, że rodziny ofiar w końcu odpoczną od zainteresowania mediów, jednak to, co wydarzyło się ostatnio, z pewnością zaburzy ich spokój.

REKLAMA

Zobacz wideo Te gwiazdy zmarły w niewyjaśnionych okolicznościach:

Zdjęcia zwłok Kobego Bryanta

Tuż po wypadku żona koszykarza poprosiła szeryfa Alexa Villanueva o uznanie obszaru, na którym doszło do katastrofy jako chroniony. Chodziło o to, aby żadni fani czy też media nie mogły zrobić zdjęć na miejscu wypadku. Szeryf obiecał Vanessie, że zajmie się tą sprawą, jednak... tego nie zrobił. Okazało się, że drastyczne zdjęcia zwłok wszystkich ofiar trafiły do internetu.

Vanessa Bryant opublikowała na swoim Instagramie oświadczenie, które przygotował prawnik rodziny. Gary Robb zapowiedział, że osoby odpowiedzialne za publikację niedozwolonych fotografii, poniosą karę.

Udostępnienie zdjęć z tragedii stanowi pogwałcenie ludzkiej przyzwoitości, szacunku i prawa do prywatności ofiar i rodzin. Mamy nadzieję, że ci, którzy udostępnili te zdjęcia, stawią czoła konsekwencjom, które teraz im grożą - czytamy.

W oświadczeniu czytamy również, że żona koszykarza jest załamana i ma nadzieję, że uda im się ukarać osoby odpowiedzialne za zrobienie drastycznych zdjęć.

KB