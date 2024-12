Darek Stolarz zostawia Szelągowską! Ależ wieści

Darek Wardziak, znany jako Darek Stolarz, to projektant mebli i stolarz, który zdobył popularność dzięki programom telewizyjnym. Pojawiał się jako ekspert w "Domowych rewolucjach" i "Metamorfozach Doroty Szelągowskiej". W mediach społecznościowych często dzieli się też swoimi projektami. Część fanów może być zaskoczonych najnowszą decyzją specjalisty. Postanowił przejść do konkurencji.

Darek Stolarz przechodzi do Polsatu. Dołączył do ekipy "Nasz nowy dom"

Okazuje się, że Darek Stolarz dołączył do ekipy "Nasz nowy dom". To początek kariery eksperta w Polsacie. "Czeka go wielki transfer do Polsatu, gdzie będzie mógł realizować najciekawsze i najbardziej śmiałe projekty. W nowym, wiosennym sezonie zobaczymy go w hitowym programie Polsatu "Nasz nowy dom", w którym wspólnie z ekipą będzie realizował swoje najnowsze pomysły i przyczyniał się do pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym pomocy" - czytamy w materiałach prasowych stacji. Przypomnijmy, że dotąd Wardziak był bohaterem bardzo podobnego formatu. Chodzi oczywiście o show Doroty Szelągowskiej, w którym remontowane są domy i mieszkania osób, które pomagają innym, a same są w trudnych sytuacjach życiowych. Mowa o "Totalnych remontach Szelągowskiej". Prywatnie Wardziak przyjaźni się też z gospodynią wspomnianego formatu.

"Nasz nowy dom" traci widzów?

Być może przejście Dariusza Stolarza do Polsatu wprowadzi też ożywienie w programie "Nasz nowy dom". Z wyników oglądalności ostatniego sezonu wynika bowiem, że show przyciągnęło mniejszą widownię. Przypomnijmy, że od trzech sezonów gospodynią programu jest Elżbieta Romanowska. Odcinki 23. odsłony "Nasz nowy dom" były emitowane tak jak poprzednio, w czwartki o godzinie 20:10. Premierową odsłonę oglądało najmniej widzów - średnio 742 tysiące. Z kolei trzy ostatnie odcinki cieszyły się największą oglądalnością sezonu i było to średnio 938. tys. osób. Finałowy odcinek sezonu to z kolei 946 tys. widzów. Według raportu Nielsen Audience Measurement, który podsumował portal Wirtualne Media, cała 23. edycja programu przełożyła się na 7,01 proc. udziału Polsatu w rynku, wliczając wszystkich widzów. Okazuje się jednak, że wyniki te nie są wcale najlepsze, gdyż w porównaniu z poprzednim rokiem "Nasz nowy dom" stracił ok. 37 tysięcy oglądających. Wygląda na to, że telewidzowie nie byli zainteresowani kolejnymi odcinkami tak mocno, jak jeszcze przed rokiem.