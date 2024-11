"Azja Express". Wielkie emocje po finale. W komentarzach armagedon

W wielkim finale "Azji Express" emocji nie zabrakło. Mandaryna i Fabienne Wiśniewsla, Agnieszka i Piotr Głowaccy, Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska oraz Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan stanęli przed trudnymi wyzwaniami. Musieli m.in. trafić strzałą do wąskiego naczynia, ułożyć skomplikowaną układankę oraz dotrzeć do parku Youngchungang. Do ścisłego finału dotarły dwie pary - Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska oraz Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan. Jako pierwsi na metę dotarli panowie i to oni zwyciężyli program. A co na to widzowie?

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaryna i Fabienne pokazały ważne przedmioty. Nie zabrakło pamiątek z "Azji Express"

"Azja Express". Internauci komentują finałowy odcinek. Zdania podzielone

Po emisji finałowego odcinka "Azji Express" internauci natychmiast podzielili się wrażeniami pod postami zamieszczonymi na instagramowym profilu produkcji. Niektórzy cieszyli się z wygranej Jana Błachowicza i Józefa Gąsienicy-Gładczana. "Jak dobrze, że chłopaki wygrali", "Gratulacje! Super", "Od początku im kibicowałam", "Najlepiej" - czytamy w komentarzach. Nie wszyscy byli jednak pozytywnie nastawieni do zwycięzców. "Najgorzej", "Brak słów", "Szkoda Mandaryny i Fabienne. Najbardziej im kibicowałam" - czytamy w komentarzach. Jeden z internautów spekulował, że finałowy odcinek miał rzekomo zostać ustawiony przez produkcję. "Bardziej ustawionego finału reality show jeszcze nie było. Wstyd" - czytamy. A co wy sądzicie o werdykcie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Azja Express". Daria Ładocha o następnych edycjach. Kogo chciałaby zobaczyć w formacie?

Jakiś czas temu porozmawialiśmy z Darią Ładochą. Prowadząca program "Azja Express" wyjawiła nam, kogo chciałaby w przyszłości zobaczyć w formacie. - Mateusza Gesslera na pewno bym wzięła, wzięłabym Ewę Drzyzgę. Maciej Zakościelny by mi pasował. (...) Ja myślę, że ja bym spokojnie na dwie edycje pozbierała - powiedziała nam Daria Ładocha. Prowadząca dodała, że zaproszenie Julii Wieniawy do "Azji Express" "to byłoby coś". ZOBACZ TEŻ: "Azja Express". Interweniowała policja. Piotr Głowacki i jego żona mogli zostać aresztowani.