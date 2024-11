"Twoja twarz brzmi znajomo". Finał 21. edycji za nami. Znamy zwycięzcę!

6 września ruszyła 21. odsłona "Twoja twarz brzmi znajomo". W programie nastąpiło wiele zmian. Na fotelach jurorów zasiadli: Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska, Piotr Gąsowski oraz Justyna Steczkowska. To właśnie oni bacznie przyglądali się występom wszystkich uczestników. Do finału dotarły jednak tylko cztery osoby. O tytuł zwycięzcy powalczyli: Kuba Szyperski, Patricia Kazadi, Barbara Wypych i Aleksandra Sikora. Kto z nich wypadł najlepiej?

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora komentuje swój udział w "Twoja twarz brzmi znajomo". Zaskakujące słowa

"Twoja twarz brzmi znajomo". W finale zaskoczeń nie brakowało. Te gwiazdy zaprezentowały się na scenie

W ostatnim odcinku uczestnicy pokazali, że w finale nie znaleźli się przypadkiem. Aleksander Sikora wcielił się w Leonarda Cohena i zaśpiewał utwór "I’m Your Man". Prezenter został pochwalony przez Małgorzatę Walewską. - To jest wielka praca, którą wykonałeś. Mam nadzieję, że pójdziesz w kierunku wokalnym i że ballada będzie tym, czego czasami będę mogła posłuchać - powiedziała. Pochwały zgarnął także Kuba Szyperski, który wystąpił jako Margo Smith i "zajodłował" kobiecym głosem w numerze "He Taught Me to Yodel". - Po raz pierwszy płakałem ze śmiechu, tak zdrowo - komentował Piotr Gąsowski. Czy Patricia Kazadi jako Alicia Keys w piosence "If I Ain’t Got You" poradziła sobie równie dobrze? - Piękna, młoda, utalentowana, zgrabna. Jesteś super - wychwalała uczestniczkę Walewska. Na końcu wystąpiła Barbara Wypych. Jej kreacja Lesley Gore w przeboju "You Don’t Own Me" zachwyciła Steczkowską. - Naprawdę, bardzo ci gratuluję - komentowała jurorka.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Kuba Szyperski zwycięzcą 21. edycji! Na co przeznaczy nagrodę?

Mimo że wszystkie finałowe występy uczestników zostały docenione, to zwycięzca "Twoja twarz brzmi znajomo" mógł być tylko jeden. Został nim Kuba Szyperski! Uczestnik zgarnął 100 tysięcy złotych oraz statuetkę. Wyznał przed kamerami, że pieniądze przeznaczy na rzecz Fundacji Twarze Depresji, która wspiera dzieci i młodzież. Srebrna twarz powędrowała do Patricii Kazadi, a trzecie miejsce zdobył Aleksander Sikora. Co sądzicie o tym werdykcie? ZOBACZ TEŻ: Justyna Steczkowska: Miałam kryzys w poszukiwaniu siebie w muzyce [PLOTEK EXCLUSIVE]