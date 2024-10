Wkrótce fanów słynnego "Klanu" czekają chwile grozy. Czekali na jej powrót, bo go zapowiadano, a niestety do niego nie dojdzie. Plotek dowiedział się, że za niespełna dwa tygodnie bohaterowie serialu TVP dowiedzą się niespodziewanie o śmierci jednej z ważniejszych bohaterek związanych z "Klanem" od ponad dwóch dekad. Mowa o Kindze ( Katarzyna Tlałka), czyli byłej żonie Michała Chojnickiego (Daniel Zawadzki). Synowa Elżuni (Barbara Bursztynowicz) od kilku lat przebywała za granicą. Ostatnio miała wrócić do Warszawy, aż nagle będzie uznana za zaginioną, gdy nie wsiądzie do pociągu, by wrócić do rodziny. Informacja o jej śmierci przyjdzie tuż przed ślubem byłego męża i go skomplikuje. Skąd taki zwrot akcji?

Nowe odcinki "Klanu". Dlaczego scenarzyści zabili Kingę? Znamy szczegóły

Jak udało nam się dowiedzieć, decyzja o uśmierceniu Kingi długo kiełkowała w głowach scenarzystów. Była niezwykle trudna. - Uśmiercenie takiej ważnej postaci nie przychodzi ot tak. Pani Katarzyna była długo namawiana na powrót. Myśleliśmy, że jak odpocznie, to wróci, bo jej kariera bez "Klanu" nie poszybowała do góry. Niestety stwierdziła w pewnym momencie, że nasz serial ją ograniczył i wszystkie propozycje powrotu odrzucała. Była tak bardzo uparta i nawet niemiła w negocjacjach, że straciliśmy nadzieję - mówi nam nieoficjalnie osoba z produkcji serialu TVP. Przy okazji tłumaczy, że uśmiercenie matki wnuków Elżbiety doda serialowi dynamiki i stworzy nowe konflikty. O śmierci Kingi widzowie dowiedzą się w 4392 odcinku serialu, którego emisja zaplanowana jest na 18 października. Na razie produkcja trzyma w tajemnicy, w jaki sposób doszło do jej śmierci. Jej archiwalne zdjęcia z serialu znajdziecie w galerii na górze strony.

Ślub Michała z "Klanu" się nie odbędzie?