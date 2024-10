"Hotel Paradise" wrócił w sierpniu na antenę. W tym sezonie emocji nie brakuje. W ostatnim odcinku odbyła się Pandora, po której Maja bardzo mocno przeżywała sytuację w willi i to, że Wojtek zadeklarował publicznie, że planuje wybrać Julię na Rajskim Rozdaniu. - Ledwo tam wytrzymałam, szczerze mówiąc. I w ogóle nie chce tam dzisiaj z nimi spać. Jestem tak głupia, jestem po prostu głupia (...) sama jestem sobie winna - mówiła ze łzami w oczach. Jak potoczyły się losy zagrożonej na Rajskim Rozdaniu Mai? Klaudia El Dursi zaskoczyła pewną informacją.

REKLAMA

Zobacz wideo Nana z "Hotelu Paradise" o polskich aktorach. "Za starzy"

"Hotel Paradise". Klaudia El Dursi zmieniła losy uczestników. "Dlaczego taki wybór?"

Głównym tematem najnowszego odcinka było Rajskie Rozdanie. Klaudia El Dursi zaprosiła uczestników na spotkanie i zaczęły się emocje. Nowa uczestniczka Karolina dostała immunitet, dlatego mogła bezpiecznie podejść do jednego z panów. Wybrała Karola. Na tym nie był koniec. Klaudia El Dursi kazała jej wybrać dwie uczestniczki, które dzięki niej nie odpadną z "Hotelu Paradise". Karolina wskazała na Julię oraz Sandrę. Ten wybór miał swoje konsekwencje. Dziewczyny były bezpieczne, ale zostały singielkami. W tym momencie to panowie zaczęli martwić się o dalszy byt w hotelu, ponieważ reszta mieszkanek willi decydowała o ich losie. Wojtek podszedł do Mai, która nie kryła radości. - Dlaczego taki wybór? - zapytała El Dursi. - Z Mają jestem bardzo blisko i spodziewałem się, że tak się potoczą dzisiejsze wydarzenia. Jest to dla mnie oczywiste, że ją wybieram, niewiele brakowało, żebym wybrał ją również, jeżeli to ja bym miał zadecydować, gdyby do mnie podeszła - powiedział. Za Karoliną stanęli Andrzej i Mateusz. Miała trudną decyzję, ale takie są zasady w programie. Odesłała do domu Andrzeja.

galeriaOtwórz galerię

"Hotel Paradise". Julia wkurzyła się na Wojtka. "Poczułam się niesamowicie oszukana"

Po Rajskim Rozdaniu uczestnicy rozmawiali ze sobą. Julia była mocno niezadowolona ze słów Wojtka, który wcześniej deklarował jej pewną parę. Klaudii El Dursi powiedział jednak coś innego. - Usłyszałam, że i tak by wybrał Maję, i poczułam się niesamowicie oszukana, i mi się zrobiło smutno po prostu - komentowała. Dociekliwość Julii nie spodobała się Mai. - Nie jest ważne, co on powiedział na tym Rajskim, powinna to zostawić, a nadal w to brnie, mimo że nie zależy jej na Wojtku. (...) Nie podoba mi się to zachowanie. Kręcenie takich aferek - mówiła. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Walka o Wojtka przybiera na sile. Julia chce wyrzucić Maję z programu. "Zawiodła"