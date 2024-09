Program "Nasz nowy dom" jest emitowany w telewizji od 2013 roku. Na początku prowadzącą była Katarzyna Dowbor, jednak później zastąpiła ją Elżbieta Romanowska. Aktorka szybko zyskała sympatię widzów i świetnie sobie radzi. Podróżuje po całej Polsce razem z ekipą specjalistów. Tym razem Elżbieta Romanowska odwiedziła Rusiec. Zastała tam okropne warunki.

"Nasz nowy dom". W takich warunkach mieszkała rodzina. Córki skarżyły się na chłód

Elżbieta Romanowska spotkała się na miejscu z pochodzącym z Indii Harnamem. Uczestnik samotnie wychowuje córki - Jessicę oraz Nicolę. Jego żona chorowała na białaczkę i raka piersi, ale mimo to wciąż piła alkohol. - Próbowałem jej pomóc, ale ona tego nie chciała - mówił Harnam przed kamerami. Nie udało się jej uratować. Mężczyzna zaznaczył, że dla córek zrobi wszystko i bardzo je kocha. - Nie chcę, żeby dzieci mnie widziały smutnego. Wszystko robię dla nich. Chcę, żeby mogły wrócić do normalności - mówił. Aby tak się stało, warunki w ich domu musiały ulec poprawie. Rodzina mieszkała w nieocieplonym budynku. Córki Harnama skarżyły się, że w nocy jest im bardzo zimno. Okna nie były szczelne, a dach pozostawiał wiele do życzenia. - Kiedy wieje wiatr, to boję się, że zawali się nam na głowę - usłyszeliśmy. Elżbieta Romanowska nie mogła przejść obojętnie obok losu tej rodziny. Podjęła decyzję o remoncie.

"Nasz nowy dom". Widzowie zachwyceni remontem. "Pięknie, niech im się wiedzie"

Ekipa programu stanęła przed niełatwym zadaniem. "Dawno nie zdarzyło się nam remontować domu w takim stanie. Nawet Wiesiek, mistrz robót w drewnie, na widok niektórych ścian bezradnie załamywał ręce" - czytamy w mediach społecznościowych. Na szczęście wszystko się udało. Budynek został ocieplony, zamontowano nowy dach i elewację. W środku także dużo się zmieniło. Wnętrze domu stało się przytulne. Rodzina była zachwycona zmianami. - Zamurowało mnie. Jeszcze nigdy nie czułam się tak szczęśliwa jak dzisiaj - powiedziała Jessica. Widzowie także byli pod wrażeniem. "Pięknie, niech im się dobrze wiedzie", "Wspaniały odcinek", "To, co zrobiliście, to jest coś, czego nie da się opisać" - czytamy w komentarzach. Remont nie był jedyną niespodzianką dla uczestników. Na plan programu wpadła idolka córek Harnama, Julia Żugaj. Influencerka zrobiła sobie z nimi zdjęcia. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Poruszająca historia braci. Zostali porzuceni przez rodziców. Korzystali z wychodka