"M jak miłość" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja emitowana jest już ponad dwie dekady i nadal cieszy się popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. Przez lata emisji serial zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, którzy zżyli się z bohaterami i z zapartym tchem śledzą ich dalsze losy. Nowy sezon "M jak miłość" wystartował 2 września. Choć wiele wątków jest kontynuowanych, to wprowadzone zostały też pewne nowości. W tym nowi bohaterowie. Przekonajcie się, kim jest Viola!

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Magdalena Waligórska w serialu. Kogo zagra?

Słynna Wioletka z "Rancza", czyli Magdalena Waligórska już niebawem dołączy do obsady "M jak miłość". Co ciekawe, jej postać będzie nosiła bardzo podobne imię. Historia jej postaci będzie natomiast dość złożona. Okaże się, że kobieta ma za sobą ciemną przeszłość, a także odsiadkę w więzieniu. Viola będzie bardzo dobrze znała się z panią Olą (Ewa Kolasińska), gosposią Adama (Jacek Kopczyński) i Sylwii (Hanna Turnau), która swego czasu została niewinnie skazana. Viola po raz pierwszy pojawi się w serialu w 1814 odcinku, który zostanie wyemitowany 24 września. Magda (Anna Mucha) zauważy, że kobieta ma spore problemy, a także znajduje się na życiowym zakręcie, dlatego nie zostawi jej na lodzie. Razem z Andrzejem (Krystian Wieczorek) zabiorą ją do siedliska, gdzie kobieta dostanie pracę. Jak bardzo okaże się jednak mroczna jej przeszłość? O tym przekonamy się już niebawem.

