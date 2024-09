Waldemara mieliśmy okazję poznać w jubileuszowej odsłonie "Rolnik szuka żony". Mężczyzna początkowo zafascynował się Ewą i to z nią próbował budować relację. W finałowym odcinku dowiedzieliśmy się jednak, że uczucie między tą dwójką prysło, a rolnik związał się z Dorotą, którą wcześniej odprawił z kwitkiem do domu. Po programie para kontynuowała znajomość. Oprócz tego wyszło na jaw, że ich związek wkroczył nawet na kolejny etap, bo jakiś czas temu zakochani poinformowali, że spodziewają się dziecka. Choć obecnie bez wątpienia pochłonięci są przygotowaniami do narodzin córki, to w natłoku obowiązków znajdują też chwilę dla siebie. Właśnie podzielili się jedną z nich.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Waldemar pokazał kadr z domowego zacisza. Widać ciążowe krągłości

Nie jest tajemnicą, że udział w hitowym show TVP przyczynił się do znacznego wzrostu popularności Waldemara. Rolnik sprytnie to wykorzystuje i aktywnie działa w sieci, gdzie co i rusz coś wrzuca. Ostatnio mężczyzna pokazał urocze zdjęcie zrobione w domowym zacisza. Na fotografii możemy zobaczyć, jak razem z ukochaną relaksują się na kanapie. Warto również podkreślić, że na ujęciu można zauważyć sporej wielkości ciążowe krągłości Doroty, co może oznaczać, że termin rozwiązania jest już coraz bliżej. Ukochana Waldemara nie była mu dłużna. Ona również zamieściła romantyczny kadr na InstaStories. Dorota pokazała natomiast, jak razem z partnerem korzystają z ostatnich dni lata i spędzają czas na powietrzu w malowniczych okolicznościach przyrody. Oba kadry możecie zobaczyć w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Syn Doroty wygadał imię dla dziecka? Tak może się nazywać córka Waldemara

Dorota i Waldemar tworzą rodzinę pachtworkową. Zarówno ona, jak i on wychowują synów z poprzednich związków. Już niebawem na świecie pojawi się ich córka. Choć termin porodu Dorota trzyma w ścisłej tajemnicy, to wybranego imienia dla dziewczynki nie udało jej się jednak zataić. W trakcie jednej z transmisji na żywo, jaką przeprowadzała na Instagramie, do akcji wkroczył jej syn. Chłopiec wyjawił, że jego siostra będzie nazywać się Wiktoria. Co prawda, partnerka Waldemar próbowała wybrnąć z patowej sytuacji, to nie do końca jej się to udało. Myślicie, że faktycznie nazwie tak córkę? O tym przekonamy się już niebawem. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Waldemar mierzy się z hejtem. Nie wytrzymał. Skierował sprawę do sądu.