Dopiero co ruszyła jesienna ramówka Polsatu. Ale Edward Miszczak nie próżnuje i już planuje, co pokaże widzom na wiosnę. Plotek dowiedział się, że na dzień dzisiejszy dyrektor programowy planuje, by zaserwować na antenie potężną bombę. Według informacji Plotka, chce, by widzowie nie zobaczyli wtedy kolejnej edycji, jednego ze swoich ulubionych programów, który jest wizytówką stacji. Dlaczego? Już tłumaczymy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy ramówki Polsatu według Edwarda Miszczaka

Wiemy, który program spadnie z ramówki Polsatu

Ramówka Polsatu jest ograniczona. A wiadomo, że na wiosnę po kilku latach nieobecności wróci program "Must Be The Music". Udało nam się dowiedzieć, że w stacji nie ma miejsca na trzy wielkie produkcje w jednej ramówce, ze względu na finanse. A początkowo na kolejny sezon szykowały się programy: "Taniec z gwiazdami", "Twoja twarz brzmi znajomo" i pewniak kolejnej ramówki - "Must Be The Music". W związku z tym dyrektor programowy Polsatu zapowiada już w rozmowach z zarządem zmiany. - Dla Edwarda dwa programy muzyczne w jednej ramówce to za dużo. To już nie czasy Bizancjum. Mówi, że jak "Taniec z gwiazdami" znowu dopisze widzami i oglądalność będzie super, to w kolejnej ramówce "Twoja twarz brzmi znajomo" ustąpi miejsca "Must Be The Music". Na razie mówi, że na jeden sezon i wróci na jesieni, "Must Be The Music" za rok. On jest zwolennikiem ramówek rotacyjnych, tak jak to robił za czasów pracy w TVN. Powtarza, że ramówka nie jest z gumy i wszystkiego, co fajne, się nie zmieści - mówi nam nieoficjalnie osoba z bliskiego otoczenia Miszczaka.

Nowa edycja "Must Be The Music". Zobacz, kto powraca

Na wiosnę poza "Must Be The Music", na wizji ma pojawić się znowu serial Polsatu, który przed laty był bardzo popularny. Wiadomo też, że z dawnej odsłony muzycznego show został tylko jeden z prowadzących program. Mowa o Macieju Rocku. Poza nim pojawi się aż dwoje nowych gospodarzy - Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. "Bez Kory ten program nie ma sensu", "Stare jury lepsze", "Szkoda, że tak odmłodzili jurorów, brakuje eksperta z doświadczeniem" - stwierdzili fani w mediach społecznościowych. A prowadzący nie kryją radości z nowego wyzwania. - Dawno nie widziałem takich tłumów na castingu do programu muzycznego, a prowadziłem prawie wszystkie - cieszył się Maciej Rock w śniadaniówce "halo tu polsat".