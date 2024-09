Program "Nasz nowy dom" zmienił życie wielu osób. Ekipa remontowa na czele z prowadzącą od lat pomaga Polakom w potrzebie. Posiadłości rodzin często wymagają gruntowanych remontów. Przez długi czas show prowadziła Katarzyna Dowbor. W maju 2023 roku musiała jednak pożegnać się z tym stanowiskiem. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Wydawać by się mogło, że pomoc potrzebującym wyzwala w odbiorcach jedynie pozytywne emocje. Niestety, tuż po jednej z metamorfoz domu doszło do niebezpiecznej sytuacji.

"Nasz nowy dom". Po zakończonym remoncie doszło do tragedii. "Przykre jest..."

O tym, jak zawistni potrafią być niektórzy ludzie, dowiedziała się uczestniczka programu "Nasz nowy dom". Pani Lidia wzięła udział w show w 2017 roku. Wówczas dom bohaterki został wyremontowany. Zdaniem niektórych mieszkańców miejscowości, przemiana "nie należała" się kobiecie. Przeciwnicy remontu postanowili zniszczyć posiadłość niedługo po jej odnowieniu. "Nie sądziłam, że w ludziach może być aż tyle zawiści. (...) Przykre jest również to, że oprócz słów dochodzi też do różnych niefajnych incydentów. Ktoś oblał nową elewację farbą, nocą ktoś podjeżdża pod nasze mieszkanie i rzuca kamykami, puka w okna. Proszę, uszanujcie naszą prywatność i spokój" - apelowała pani Lidia w rozmowie lokalnym tygodnikiem, cytowana przez portal dwa.eska.pl. Zdjęcie zniszczenia znajdziecie w galerii na górze strony.

"Nasz nowy dom". Katarzyna Dowbor skomentowała zniszczenie domu. "Dla mnie niepojęte"

Informacja o zniszczeniu domu pani Lidii dotarła jakiś czas temu do Katarzyny Dowbor, która nie kryła rozczarowania postawą ludzi. "Ekipa po godzinach swojej pracy wzięła farby oraz narzędzia i odnowiła elewację. Zniszczenie tego jest dla mnie niepojęte, nie mogę tego zrozumieć. Jeśli ktoś nie chce pomagać, nie ma problemu, bo przecież nie ma takiego obowiązku, ale niszczyć to, co ktoś inny zrobił, to już jest zawiść" - przekazała serwisowi NaTemat.pl. ZOBACZ TEŻ: "Nasz nowy dom". Na planie programu znalazła się mama Elżbiety Romanowskiej. To nie był przypadek