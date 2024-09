"Moja mama i twój tata" to najnowsza produkcja Polsatu, która zadebiutowała w środę 4 września. Prowadzącą program jest Katarzyna Cichopek, która przez wielu okrzyknięta została nową gwiazdą stacji. Głównym założeniem formatu jest znalezienie przez dorosłe dzieci odpowiedniego partnera dla swoich rodziców singli. Dzieci mieszkają w jednym z domów, skąd śledzą poczynania rodziców, którzy poznają się w drugiej posiadłości. Za nami dopiero pierwszy odcinek, a rodzice już wybrali się na randki! Jedną z uczestniczek programu jest Monika Soliszko, którą widzowie doskonale mogą kojarzyć z jednego z hitów TVP.

"Moja mama i twój tata". Monika wystąpiła już kiedyś w telewizji. Pamiętacie ją z popularnej produkcji TVP

Monika Soliszko ma 42 lata, a do programu przyszła razem z synem Pawłem. Kobieta jest samodzielną mamą i wychowuje dwójkę dzieci. Z zawodu jest natomiast baristką i cukiernikiem, a co za tym idzie świetnie radzi sobie w kuchni. Co ciekawe, program "Moja mama i twój tata" nie jest jej telewizyjnym debiutem. Jakiś czas temu Monika wystąpiła w popularnej produkcji "Bake Off - Ale Ciacho!". Wówczas pojawiła się w trzeciej edycji kulinarnego show, które było emitowane na antenie TVP2. Na jej profilu w mediach społecznościowych bez problemu można znaleźć zdjęcia z tamtych czasów. Trzeba przyznać, że w kulinarnej produkcji bardzo dobrze sobie radziła, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Myślicie, że tak samo będzie w przypadku programu matrymonialnego? O tym przekonamy się już niebawem. Zdjęcia Moniki możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Moja mama i twój tata". Co się wydarzyło w pierwszym odcinku?

W premierowym epizodzie wszyscy zjechali się na miejsce. Bez wątpienia humory im dopisywały, widać też było sporo emocji, a przede wszystkim ekscytację. Następnie do willi zawitała prowadząca, która ciepło powitała bohaterów. - Cieszę się, że jesteście tutaj. Chciałabym, żebyście wykorzystali tę szansę. (...) Żebyście byli odważni, dobrze się bawili, głęboko trzymam kciuki, że znajdziecie tu drugą połówkę - stwierdziła. Oczywiście nie obyło się bez randek. To panie decydowały, z kim chcą pójść na spotkanie. ZOBACZ TEŻ: To w tej willi Cichopek powita uczestników "Moja mama i twój tata". Od jaskrawych kolorów może rozboleć głowa.