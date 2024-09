Tomasz Kammel na początku 2024 roku zniknął z TVP. U publicznego nadawcy miał miano jednego z najpopularniejszych prezenterów. W "Pytaniu na śniadanie" tworzył duet z Izabellą Krzan. Jakiś czas temu postawił jednak na zmiany. Prezenter telewizyjny Krzysztofa Stanowskiego. - Trzeba było pożegnać się z TVP. W telewizji zrobiłem już wszystko, wszedłem na szczyt. Jeśli ma być przełom, to niech to będzie próba od zera. I dlatego zaczynam od zera w Kanale Zero - zapowiedział. Tomasz Kammel ma za sobą debiut w programie śniadaniowym.

Tomasz Kammel zadebiutował w śniadaniówce na Kanale Zero. Skierował swoją wypowiedź do TVP

Tomasz Kammel zadebiutował na Kanale Zero. Wraz ze swoją dawną partnerką z duetu prowadzących z "Pytania na śniadanie" powitał fanów w programie śniadaniowym. Spotkanie zaczęło się od tego, że Izabella Krzan zapytała prezentera, jak czuje się po ośmiomiesięcznej przerwie. Kammel przez długi czas nie występował w tego typu programach. Podkreślił również, że musi pamiętać, że nie jest to telewizja, a kanał i zalecono mu, aby zachowywał się "bardziej swobodnie". Kammel i Krzan podjęli temat "Pytania na śniadanie". - Sukcesy nie są jednoznaczne z tym, że zostaniesz w tej pracy - podkreśliła prezenterka. Kammel powiedział, że w śniadaniówce TVP była duża sympatia widzów i "świetne pary". Mężczyzna wiedział, że dużo osób zastanawia się, dlaczego zatem nastąpiły tak drastyczne zmiany u publicznego nadawcy i tyle osób straciło pracę. - Moja odpowiedź? Nie wiem - podkreślił, mówiąc, że przez osiem miesięcy nie potrafił znaleźć odpowiedzi. Cieszycie się, że Kammel będzie występował na Kanale Zero? Po więcej kadrów z prowadzącym ze śniadaniówki Kanału Zero znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tomasz Kammel i Izabella Krzan prowadzącymi "Pobudki!" na Kanale Zero

Tomasz Kammel i Izabella Krzan kontynuowali rozmowę na temat Telewizji Polskiej. Opowiedzieli o pracy w "Pytaniu na śniadanie". Prezenter wyznał, że w śniadaniówkach telewizyjnych prowadzący mogą liczyć na gotowy scenariusz każdego dnia i przychodzić do pracy "na gotowe". Inaczej jest w przypadku Kanału Zero, gdzie mają większą swobodę. Izabella Krzan dodała, że mają sprawczość i mogą decydować, o czym będą rozmawiać z gośćmi. Będziecie oglądać?