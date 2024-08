Julia Królikowska grała w "Klanie" od urodzenia. Gdy jej matka Małgorzata Ostrowska-Królikowska była z nią w ciąży, producenci serialu zaproponowali, by również grana przez nią Grażynka zaszła w ciążę. A że gwiazda się zgodziła, naturalnie wyszło, że Kasią Lubicz została córka odtwórczyni roli Grażynki. 25-latka nie chciała jednak iść śladem rodzicielki. Gdy dwa lata temu sama spodziewała się dziecka, ani myślała, by grać długo w błogosławionym stanie i wpisać jej ciążę do scenariusza. Odeszła więc z produkcji i skupiła się na życiu prywatnym oraz karierze medycznej. Plotek dowiedział się, że scenarzystom serialu TVP udało się ją jednak namówić do powrotu.

Kulisy powrotu Julii Królikowskiej do "Klanu"

Gdy Julia Królikowska zdecydowała się odejść z "Klanu', scenarzyści - ze względu na jej matkę, która jest jedną z najważniejszych postaci w serialu - nie uśmiercili jej bohaterki i zostawili furtkę na powrót. Wówczas wysłali graną przez nią Kasię i jej narzeczonego Dominika (Emil Lipski) w dalekomorski rejs. Tymczasem dowiedzieliśmy się, że w jednym z pierwszych powakacyjnych odcinków dziewczyna zapuka w końcu do drzwi stęsknionej Grażynki. Wcześniej matka będzie narzekała, że córka długo się do niej nie odzywa. O tym, co się z nią działo przez ostatnie dwa lata dowiemy się już lada moment. "Klan" wraca na antenę z premierowymi odcinkami już od 2 września.

- Julia była zawsze mile widziana na planie "Klanu" i przez ostatnie dwa lata dostawała regularnie propozycje, by wrócić. Nie była jednak na to gotowa, bo chciała skupić się na roli matki i żony. Ona z aktorstwem nie wiążę żadnej przyszłości, przecież jest lekarką, więc wiedzieliśmy, że "Klan" nie jest jej już do niczego potrzebny. Za każdym razem grzecznie dziękowała, ale dało się wyczuć, że nie chce już w ogóle grać - mówi Plotkowi osoba z produkcji.

I gdy straciliśmy nadzieję, że kiedykolwiek ją jeszcze zobaczymy na ekranie, gdy padła niedawno kolejna propozycja powrotu, zgodziła się na niego po trudnych namowach tylko ze względu na swoją mamę. Postawiła jednak warunek. Ma pojawić się na krótko. Może wpadać od czasu do czasu gościnnie, ale nie chce być już w obsadzie na stałe

nasz informator.

Kim jest mąż Julii Królikowskiej?

Julia Królikowska w przeciwieństwie do swojego najstarszego brata - Antoniego - nie wzbudza sensacji i unika skandali. Ma też od dawna ułożone życie rodzinne, którym się nie chwali. Wiadomo jedynie, że w 2021 roku córka Pawła i Małgorzaty Królikowskich wzięła ślub. Jej mężem został Jakub Piotr Nowak. Rok później zakochani powitali na świecie pierwsze dziecko. Wybranek serialowej Kasi z "Klanu" jest nie tylko sportowcem, ale i biznesmenem. Poza tym widnieje jako prezes fundacji, która organizuje zainicjowany przez ojca ukochanej Festiwal Kultury i Piosenki Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie-Zdroju. Przeczytaj też: Mąż Julii Królikowskiej wpatrzony w nią na pierwszym poślubnym zdjęciu. Pochwalili się prezentem. Godny pozazdroszczenia!