Ewa Sitarz to jedna z bohaterek programu "Sanatorium miłości". Kobieta wystąpiła w piątej edycji randkowego show dla seniorów. Tuż po występie w formacie zyskała ogromną popularność w sieci. Ewa prowadzi profile w mediach społecznościowych, gdzie regularnie chwali się swoim życiem prywatnym. Fani zauważyli, że figura kuracjuszki uległa zmianie. Ewa zaprezentowała się w wyjątkowej sukni na weselu znajomych. Jaki jest sekret jej sylwetki?

REKLAMA

Zobacz wideo Prawdziwe uczucie po "Sanatorium miłości" wyszło na jaw

"Sanatorium miłości". Ewa promienieje na weselu. Jaki jest sekret jej figury?

Ewa Sitarz niedawno pojawiła się na weselu swoich przyjaciół - Natalii i Łukasza. Kobieta bawiła się na przyjęciu w rytmie lat 80. i 90. Para młoda mogła liczyć na nietypowy prezent. - "Występ Papa Dance był prezentem dla młodej pary. Bardzo udanym. Paweł Stasiak zaśpiewał swoje największe przeboje, a potem usiadł z gośćmi przy stole i spróbował weselnych potraw. Na wszystkich zrobił bardzo dobre wrażenie i prawie się nie zmienił od lat 80." - wyznała Ewa w rozmowie z portalem Jastrząb Post. To jednak nie wszystko z niespodzianek. Ewa zaprezentowała się w długiej, czerwonej kreacji, która pokazała jej figurę. Kobieta ma specjalną dietę i nawyki, które pomogły jej osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Ewa zrezygnowała z alkoholu. Uczestniczka "Sanatorium miłości" ostatni posiłek zjada o godz. 18:00 i dużo ćwiczy. Chcecie zobaczyć, jak Ewa wyglądała w kreacji weselnej? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

"Sanatorium miłości". Ewa miała dwóch mężów. W programie opowiedziała swoje historie miłosne

Ewa z "Sanatorium miłości" bez wahania mówiła o swoim dawnym życiu. Była uczestniczka programu wcześnie stanęła na ślubnym kobiercu. Pierwszy raz wyszła za mąż, gdy miała zaledwie 21 lat. Zakochani poznali się jeszcze za czasów liceum. Związek niestety nie przetrwał próby czasu i para się rozstała. Z pierwszego małżeństwa Ewa ma 43-letniego syna. "Skończyłam szkołę średnią, idąc na dyskotekę, poznałam go. To był sportowiec, zapaśnik, bardzo przystojny mężczyzna. Później wyjechał do Niemiec, ale ja nie chciałam. Wrócił i chciał zostać, ale ja już nie chciałam. To były trzy lata rozłąki, miałam już kogoś innego" - zdradziła Ewa w rozmowie z Martą Manowską w programie. Chcecie dowiedzieć się więcej o drugim mężu seniorki? Przeczytacie o tym TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Afera wśród uczestników. Władysław obraził Marię. "Zgrywa się prymityw na damę"