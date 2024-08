Fani "Sanatorium miłości" wciąż nie mogą zapomnieć o najnowszej edycji, która została okrzyknięta jedną z najbardziej kontrowersyjnych. W szóstym sezonie nie brakowało dramatów i intryg. Sytuacja miedzy uczestnikami była tak napięta, że po programie doszło do jeszcze większych podziałów. Niedawno odbyła się długo wyczekiwana integracja. W jednym z wywiadów Maria Luiza wyznała, że Telewizja Polska zapomniała o kuracjuszach i ci muszą planować spotkania na własną rękę. Organizacją zajęła się Elżbieta, która nie cieszy się sympatią wśród programowych koleżanek. Zdjęcie z integracji potwierdziło plotki o nieprzyjemnej atmosferze. Znajdziesz je w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Wielka miłość po "Sanatorium Miłości"! Już tego nie ukrywają

"Sanatorium miłości". Na integracji zabrakło większości pań. Znamy powód

Na opublikowanym ujęciu z imprezy widzimy Marię Luizę, jej przyjaciółkę i Elżbietę w towarzystwie samych mężczyzn. Pozostałe kuracjuszki nie przyjechały, ponieważ, jak dowiedzieliśmy się z ostatniego wywiadu, mają na pieńku z Elą. "Inne dziewczyny nie chcą jechać, bo wciąż pamiętają cięty język Elżbiety. Nie jest tak miło, jak się wydaje, ludzie czują się obrażeni i nikt nie ma pomysłu na to, jak pogodzić naszą grupę" - czytaliśmy w relacji portalu Telemagazyn.pl. Jak widać, seniorki dotrzymały słowa i nie pojawiły się na integracji. Wygląda jednak na to, że i bez nich było bardzo sympatycznie. Na zamieszczonym zdjęciu każdy uśmiecha się od ucha do ucha.

"Sanatorium miłości". Maria Luiza jest wściekła na TVP. Miały być złote góry, a nie ma nic

W wywiadzie z Plejadą uczestniczka wyznała, że zachowanie stacji jest co najmniej rozczarowujące. "Mam żal do telewizji, że podpuściła mnie jak małe dziecko, obiecując bajkowe życie. Miała być konferencja prasowa przed rozpoczęciem programu, były zapewnienia, że produkcja będzie nam pomagać, zapraszać do swoich programów, a teraz się nami w ogóle nie interesuje" - stwierdziła. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź telewizji. Przedstawiciel TVP w komentarzu przesłanym do Plejady stwierdził, że uczestnicy najnowszej edycji są traktowani tak jak wszyscy inni i "nie mają powodów do narzekania". "Zarzuty, że się od nich odwróciliśmy, są co najmniej dziwne" - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Fani oniemieli, gdy zobaczyli, co zrobiła. Naprawdę ma 66 lat? "Jak anioł..."