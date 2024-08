Piotr Mróz dał się poznać jako aktor. Szczególną popularność przyniosła mu rola w serialu "Gliniarze". Ponadto mężczyzna wygrał dwunastą edycję "Tańca z gwiazdami". Dużo mówiło się również o jego życiu prywatnym. W 2022 roku Piotr Mróz zaręczył się z Agnieszką Wasilewską po trzech latach związku. Teraz wyszło na jaw, że związek aktora i modelki nie przetrwał próby czasu. W rozmowie z portalem Pudelek mężczyzna zdradził szczegóły.

To już koniec. Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska nie są już narzeczeństwem. Gwiazdor "Gliniarzy" ujawnił szczegóły

Piotr Mróz w końcu wyznał prawdę. W rozmowie z Pudelkiem zdradził, że jego relacja z narzeczoną dobiegła końca. 36-latek opowiedział o rozstaniu po pięciu latach związku. Wyznał, że spędzili ze sobą wyjątkowy czas i poznając się, byli zupełnie innymi ludźmi. Wraz z Agnieszką doszli do wniosku, że lepiej im będzie osobno. Wciąż mają jednak dobre relacje i życzą sobie dobrze.

Na tym etapie doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach. To nie było zbudowane na jakiejś kontrowersji czy zdradzie z którejś strony. Po prostu czasem coś wygasa. Dziękuję byłej narzeczonej za te pięć naprawdę cudownych lat, życzę jej jak najlepiej i trzymam za nią kciuki

- wyznał Piotr Mróz w rozmowie z Pudelkiem. Spodziewaliście się tego? Po związku Piotra Mroza i Agnieszki Wasilewskiej zostały jedynie zdjęcia. Kilka z nich znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Piotr Mróz ujawnił powody, które mogły wpłynąć na rozstanie

Piotr Mróz opowiedział również o powodach rozstania. Choć nie zdradzał zbyt wiele szczegółów, wyznał, co mogło przesądzić o takiej decyzji. Mężczyzna wyznał, że jego była narzeczona wyprowadziła się za granicę. Dodał, że wiedział, że jego dawna partnerka chciała to zrobić. - Zawsze podejrzewałem, że ona będzie mieszkała za granicą, że wyemigruje do ciepłych krajów, bo zawsze ją do tego ciągnęło (...). Niestety, moje zobowiązania zawodowe nie pozwalały mi na to. Zresztą, ja jestem lokalnym patriotą, mnie dobrze jest w Polsce - mówił Piotr Mróz w rozmowie z Pudelkiem. Reporterka zapytała aktorka o plany na przyszłość. Czy jest gotowy na nową miłość? Mężczyzna podkreślił, że "jeszcze chyba nie" i, że nie jest to łatwy temat.