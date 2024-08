W ubiegłym roku stacja zrobiła przerwę od humorystycznych formatów. Widzowie musieli rozstać się z "Kabaretem na żywo. Młodzi i moralni" oraz innymi znanymi cyklami. Oficjalny powód tej decyzji nie został podany. Kabareciarze wiązali to wówczas z sytuacją polityczną. Tymczasem dowiadujemy się o tym, że kabarety wracają na antenę, co z pewnością ucieszy wielu fanów tego typu rozrywki.

Polsat znów przychodzi z kabaretami. Odmieniona formuła

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wirtualne Media, kabarety wrócą do Polsatu w nieco innej odsłonie. Wszystko ujawniła Olga Polny, czyli przedstawicielka PR Kabaretu Młodych Panów. "Wracamy do Polsatu, tylko że w troszeczkę w innej formie. Nie będzie to taki sam program jak "Młodzi i Moralni" - dowiadujemy się. Skecze zostaną pokazane w jednym odcinku lub w dwóch. Wynika to z tego, że grafik artystów pęka w szwach. Czego więcej dowiadujemy się o powrocie kabaretu do stacji?

Panowie zdecydowali się na powrót [do Polsatu – przyp. red.] po przeprosinach, natomiast w bardzo wąskiej formie, czyli właśnie w formie monografii jednego odcinka. Natomiast przeprosiny były tak przedstawione, że możemy mieć nadzieję, że ta forma współpracy będzie zdecydowanie lepsza

- czytamy. Cieszycie się? Zdjęcia wspomnianej grupy z występów znajdziecie w galerii.

Polsat otwiera się także na inne kabarety?

Portal Press.pl przekazuje z kolei, że do stacji wraca również formacja Zdolni i Skromni. Z kolei powrót Kabaretu Moralnego Niepokoju nie został w żaden sposób potwierdzony. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że grupa ponownie przekona się do Polsatu. Stacja swego czasu przepraszała grupę. "Ale od nowego prezesa Polsatu Piotra Żaka usłyszeliśmy słowo "przepraszam" i wystarczy. Było, minęło, trudno. Mimo propozycji nie robimy jednak jesiennego cyklu Młodych i Moralnych. Chcemy odpocząć, nabrać sił, zebrać pomysły. Jeśli potwierdzi się telewizyjny kabareton w Kielcach na koniec lata, niewykluczone, że się na nim pojawimy" - mogliśmy przeczytać na Instagramie Roberta Górskiego, kiedy komentował konflikt z Polsatem.