Jarosław Mergner, znany wszystkim jako Jaruś, to jeden z najpopularniejszych bohaterów w programie "Chłopaki do wzięcia". Mężczyzna w randkowym show próbował szukać prawdziwej miłości. Okazało się, że jest nią Gosia. Zakochani niedługo później stanęli na ślubnym kobiercu. Z czasem do ich relacji wdarł się kryzys. Widzowie zaczęli się martwić. Potem było już jasne, że małżeństwo się rozstało. Na szczęście historia się kończy szczęśliwie, bo para do siebie wróciła. Jaruś chce zapomnieć o złych chwilach?

"Chłopaki do wzięcia". Co Jaruś przygotował dla swojej żony? Niespodzianką chce naprawić kryzys?

Niedawno fani "Chłopaków do wzięcia" mogli odetchnąć z ulgą. Wyszło na jaw, że Jaruś i Gosia doszli do porozumienia. Para znowu jest razem. - Kocham Gosię, no. Wiadomo, to jest ta jedyna i gdzie bym taką znalazł? Jesteśmy razem i będzie wszystko okej - wyznał bohater. - Jesteśmy razem. Jarek wrócił do mnie, przeprosił mnie. Dałam mu szansę, ale daję mu warunek, że nie ma już prowadzenia się. Mieszka ze mną i mamy układać sobie życie - wtórowała mu Gosia. Jaruś nie skończył jednak z działalnością w mediach społecznościowych. Ostatnio jego przyjaciel Tomasz znowu wrzucił z nim nagranie. Tym razem uczestnik randkowego show siedział na motocyklu. Opowiedział o swoich planach. -Jadę po Gosię i jedziemy do Zakopanego - zdradził zadowolony Jaruś. Później zaczął śpiewać piosenkę autorstwa Sławomira, "Miłość w Zakopanem". Wygląda na to, że bohater szykuje dla ukochanej niespodziankę. Czy tym romantycznym gestem chce raz na zawsze zażegnać ostatni kryzys? Brakuje wam kadrów z Jarusiem i Gosią z "Chłopaków do wzięcia"? Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

"Chłopaki do wzięcia". Rozstanie Gosi i Jarusia było bardzo głośne. Zaczęło się od jednego filmiku

Wszystko zaczęło się w kwietniu 2024 roku. Wówczas w sieci pojawiło się bardzo nietypowe nagranie. Wystąpił na nim Jaruś wraz ze swoim przyjacielem Tomaszem. Bohater "Chłopaków do wzięcia" z pomocą znajomego przekazał wówczas, że nie jest już z Gosią. - Dzisiaj będzie mega, mega poważnie. Dużo pytań zadajecie: co z Jarka żoną? Czy się wyprowadził? Czy jest? Czy nie ma? Powiem krótko i na temat, oficjalnie: Jarek już nie jest ze swoją żoną. Już jest dalej chłopakiem do wzięcia. Powiem tak… Nie będę się wgłębiał, o co chodzi, co się stało… - słyszymy przyjaciela Jarusia na filmiku na TikToku. Tomasz podkreślił wówczas, że bohater programu był traktowany niczym "skarbonka". Chcecie przypomnieć sobie całą historię? O rozstaniu Jarusia i Gosi przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Hadżi nagle zniknął z programu. Zaskoczył nowym wizerunkiem. Poznalibyście go?