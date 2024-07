"Hotel Paradise" to program, w którym uczestnicy szukają miłości. Bohaterowie randkowego show mogą dobierać się w pary, dzięki czemu lepiej poznają pozostałych uczestników. W tym celu wyjeżdżają na rajską wyspę. Nie da się ukryć, że format wiąże się z wieloma emocjami, szczególnie dla widzów. Jedna ze scen w piątym sezonie programu z pewnością zapadła widzom w pamięci. Chodzi o Elizę. Pamiętacie?

"Hotel Paradise". Ta rozmowa przeszła do historii. To była ogromna wpadka Elizy

W jednej ze scen Eliza i Kasper rozmawiali, leżąc na kanapie. W pewnym momencie uczestniczka zauważyła, że coś przeleciało z zawrotną prędkością. Kasper wytłumaczył, że jest to nietoperz. "Nietoperki tak tutaj zasuwają (...) dobrze, niech ich tutaj więcej przyleci. One zjadają te robaczki" - wyjaśnił mężczyzna. Wówczas wywiązała się dyskusja. Eliza była przekonana, że nietoperze mają zupełnie inną dietę. "One jedzą żaby" - odpowiedziała z powagą. Po chwili dodała, że nietoperze to przecież ptaki, a ptaki jedzą żaby.

Kasper nie mógł w to uwierzyć. Przekonywał koleżankę z programu, że nietoperze to przecież ssaki. "No dobra, ale nietoperze to jest ptak. (...) Ptak to też jest ssak!" - powiedziała pewna siebie Eliza. Kasper próbował wyprowadzić ją z błędu. Uczestniczka jednak dalej się z nim kłóciła, próbując przekonać go do swojej "racji". Eliza dodała jeszcze, że nietoperz przecież wykluwa się z jajka. Do samego końca konwersacji nie przyznała koledze racji. Kultowa scena do dziś rozśmiesza fanów "Hotelu Paradise". Po więcej kadrów z Elizą z piątej edycji programu "Hotel Paradise" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Hotel Paradise". Eliza tłumaczyła się ze swojej wpadki. Nie było lepiej

Cała sytuacja przeszła do historii programu. Niedługo później uczestniczka "Hotelu Paradise" postanowiła się ze wszystkiego wytłumaczyć. Fani nie pozwolili jej zapomnieć o wpadce. Wypowiedziała się w mediach społecznościowych. - I oto kolejna wtopa w moim wydaniu, a najlepsze jest to, że byłam na rozszerzonej biologii. To jest hit hitów - skomentowała Eliza w sieci. ZOBACZ TEŻ: Klaudia El Dursi przerwała milczenie po skandalicznym wideo z brawurową jazdą. Mocne słowa

Eliza 'Hotel Paradise' fot. Facebook/Hotel Paradise TVN7/screen