Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" okazała się sporym komercyjnym sukcesem. Wszystko za sprawą gwiazd, które zgodziły się wziąć udział w programie. Edward Miszczak dopiął swego i w show zatańczyli m.in. Maciej Musiał, Maffashion, Filip Chajzer czy Roksana Węgiel. Nie zabrakło także wielu kontrowersji związanych z udziałem Dagmary Kaźmierskiej. Nic więc dziwnego, że kolejne gwiazdy chcą wziąć udział w następnej edycji głośnego programu. Nawet ci, którzy wcześniej wielokrotnie odmawiali produkcji.

Majka Jeżowska w "Tańcu z gwiazdami"? "Zamierzam wystartować"

Majka Jeżowska gościła ostatnio na gali magazynu "Businesswoman & Life", gdzie odebrała nagrodę specjalną za swoją twórczość i działalność w branży muzycznej. Podczas wywiadu na ściance Jeżowska została zapytana przed redaktora Świata Gwiazd, czego jej można życzyć. Bez dłuższego zastanowienia odparła, że "zdrowia i dyscypliny". Wszystko dlatego, że piosenkarka zamierza wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". - Muszę się troszeczkę skupić na treningach dlatego, że zamierzam wystartować w "Tańcu z gwiazdami", więc powinnam naprawdę porządnie się przygotowywać - powiedziała Jeżowska.

Jeżowska: Im jestem starsza, tym myślę, że kiedyś trzeba

Dziennikarz dopytywał, czy Jeżowska na pewno wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Piosenkarka odparła, że jest to prawdopodobne. - Mam ochotę. Do trzech razy sztuka. Odmawiałam już kilka razy. Im jestem starsza, tym myślę, że kiedyś trzeba to zrobić po prostu. Trzeba sprawdzić się (...). Zobaczymy, czy nie ulegnę kontuzji na pierwszym treningu. To jest pytanie - dodała Majka Jeżowska. Wszystko więc wskazuje na to, że piosenkarka po raz kolejny dostała propozycję i tym razem zdecyduje się na udział w show.

Podkreślmy, że chociaż może się wydawać, że już wszyscy występowali w "Tańcu z gwiazdami", to jest wiele gwiazd, które do tej pory się nie pojawiały w tym formacie. Od lat fani liczą na udział Beaty Kozidrak, ale ta nie przepada za tego rodzaju programami. Z kolei Doda i Paulina Smaszcz podkreślały, że nie wystąpią z powodu kłopotów zdrowotnych. Udziału w programie kilkukrotnie odmawiała też Paulla.