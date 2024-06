Annę mieliśmy okazję poznać w jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta zaprosiła na swoje gospodarstwo trzech kandydatów, ale to Jakub wywarł na niej największe wrażenie. Para niemalże od razu przypadała sobie do gustu. Po programie zakochani kontynuowali relację. Zaraz później wyszło na jaw, że się zaręczyli. Nie minęło dużo czasu, a uradowana Anna przekazała informację o ciąży. Dariusz, syn pary przyszedł na świat w maju bieżącego roku. Od tamtego momentu rolniczka dzieli się kadrami związanymi z macierzyństwem w sieci. Tym razem postanowiła pokazać się w bardzo naturalnym wydaniu. Tak wygląda bez sztucznych rzęs.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna wróciła z dzieckiem ze szpitala. Taka niespodzianka na nią czekała

"Rolnik szuka żony". Anna pokazała się bez sztucznych rzęs. Taki widok to rzadkość

Po udziale w telewizyjnym show Anna prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się codziennością. Ostatnio postanowiła pokazać się fanom w nietypowym wydaniu. Ci, co obserwują Annę wiedzą, że rolniczka jest zwolenniczką nienagannego wyglądu. Zazwyczaj ma wyrazisty makijaż na twarzy w tym sztuczne rzęsy, a także starannie ułożone włosy. Tym razem postanowiła pokazać się bez wspomnianych wcześniej sztucznych rzęs. Trzeba przyznać, że rolniczka w takim wydaniu to prawdziwa rzadkość. Zdjęcie Anny z "Rolnik szuka żony" w naturalnym wydaniu bez sztucznych rzęs znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Anna i Jakub mają kryzys? To zdjęcie mówi samo za siebie

Ostatnio Anna opublikowała na Instagramie uroczy rodzinny kadr. Rolniczka zapozowała w objęciach ukochanego, a obok stał wózek z małym Dariuszem. Para miała promienne uśmiechy na twarzy, bez wątpienia widać, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Można się domyślać, że post został zamieszczony z okazji Dnia Ojca. Jednak tym samym zdjęciem Anna jednocześnie rozwiała spekulacje, które od jakiegoś czasu pojawiają się w sieci. Internauci zaczęli snuć teorię, że para się rozstała. Rolniczka dostawała bowiem mnóstwo zapytań na, czy partner ją zostawił bądź czy samodzielnie wychowuje dziecko. Zamieszczona fotografia rozwiewa jednak wszelkie wątpliwości. Nic nie wskazuje na to, aby do związku Anny i Jakub wkradł się jakikolwiek kryzys. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Dorota zdradziła termin porodu. To jeszcze nie koniec rewelacji.