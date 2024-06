Kacper Kuszewski skończył 21 czerwca 2024 roku 48 lat. Aktor, który zyskał ogromną popularność dzięki roli Marka Mostowiaka w "M jak miłość" ma ostatnio przed sobą nowe wyzwanie. Choć występował w licznych programach rozrywkowych, nigdy ich nie prowadził. A od niedawna spędza całe dnie na planie teleturnieju TVP "Tak to leciało!", w którym jest nowym gospodarzem. Nawet w swoje święto nie odpocznie. - Jestem w fajnym etapie życia. Dzień urodzin cały spędzam w pracy. Nagrywam niedokończony dubbing Myszki Miki, bo to jest moja specjalność. Wieczorem czeka mnie zaś bardzo emocjonalny moment, bo żegnamy się w Teatrze Roma na małej scenie ze spektaklem muzycznym, który uważam za jeden z najlepszych, w których brałem udział, czyli "Nowy Jork Prohibicja". Bardzo go lubię, ale niestety kiedyś trzeba się rozstać. Szykuję tort i myślę, że nie mógłbym sobie wymyślić lepszych urodzin niż na scenie - wyznał nam aktor. Przy okazji odpowiedział na plotki, jakoby wygryzł Sławomira i Kajrę z TVP.

Kacper Kuszewski wspomina dawnych prowadzących "Tak to leciało!"

Gdy Plotek pierwszy ogłosił, że nowym prowadzącym "Tak to leciało!" jest Kacper Kuszewski, aktor szybko doczekał się błogosławieństwa swoich poprzedników. - Wybór Kacpra Kuszewskiego jest bardzo dobrym wyborem produkcji. Ma wspaniałe obycie sceniczne i muzyczne, będzie bardzo dobrym wsparciem dla uczestników, którzy są gwiazdami tego formatu. Życzymy Kacprowi i całej fenomenalnej produkcji doskonałej zabawy, radości z pracy i spotkań z niezwykłymi uczestnikami - bo to jest magią tego programu - powiedziała nam Kajra.

Kacper Kuszewski teraz nie ukrywa, że to dodało mu otuchy. - To było bardzo, bardzo miłe. Nie znamy się bardzo blisko, a oni zareagowali na wiadomość, że będę prowadził ten program, przede wszystkim z ogromnie ciepłą ludzką energią. Bardzo im dziękuję i serdecznie ich pozdrawiam. Czuję się w obowiązku nie zejść z poziomu, który wprowadzili i nie zawieść widzów - powiedział nam Kacper na planie programu i przy okazji odniósł się do plotek konkurencyjnych portali, jakoby czekał na nową fuchę i robił wszystko, by ją dostać. O tym, że jego poprzednicy rozstaną się z programem, produkcja zdecydowała, zanim złożyła mu propozycję przejęcia show.

Media już węszyły spisek i pojawiły się gdzieniegdzie hasła, że ja kogoś wygryzłem. Drodzy państwo, nikogo nie wygryzłem. Po prostu ktoś do mnie zadzwonił i powiedział: "Szukamy nowego prowadzącego, będzie zmiana na tym stanowisku". I zapytano mnie, czy się zdecyduję. Nie musiałem nikogo gryźć. Ja bym tej oferty nie przyjął, dostałby ją kto inny. To naturalna kolej rzeczy, że w telewizji się co jakiś czas odświeża skład, zmienia się formuła, nowa scenografia, chodzi o to, by świeżą krew wpuścić i zaskoczyć widzów, bo świat idzie do przodu

- dodał w rozmowie z Plotkiem Kacper Kuszewski. Z okazji urodzin przypominamy w galerii jego bardzo stare zdjęcia - w tym z planu "M jak miłość".

Kacper Kuszewski obejrzał stare odcinki "Tak to leciało!"

Przy okazji aktor opowiedział nam o przygotowaniach do roli gospodarza popularnego programu. - Jak pojawiła się propozycja, bym prowadził ten program, obejrzałem kilka starych odcinków. Musiałem to zrobić, ponieważ nie oglądam telewizji od 30 lat i nie wiedziałem, z czym to się je. Przy okazji zobaczyłem oryginalną wersję amerykańską. Chciałem mniej więcej wiedzieć, jak to wygląda i do czego widzowie są przyzwyczajeni, bo musiałem kontynuować tradycję rozpoczętą wiele lat temu. No i przede wszystkim zobaczyć, czy mi to odpowiada. Okazuje się, że bardzo. Pierwszy raz sprawdzam się w roli gospodarza telewizyjnego. Kiedy zobaczyłem kilka odcinków, stwierdziłem, że byłem uczestnikiem w tylu programach, że dobrze wiem, jak te programy powstają i jeśli czuję się w studiu telewizyjnym dobrze, to warto spróbować. Nie żałuję - powiedział nam aktor.

