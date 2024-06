Przemysław Cypryański miał szczęście grać w "M jak miłość", gdy serial TVP cieszył się największą popularnością. Jego bohater - Kuba Ziober - był współlokatorem Magdy (Anna Mucha) i Kingi (Katarzyna Cichopek) z Piotrkiem (Marcin Mroczek). Aktor grał w produkcji w latach 2006-2012. Ostatni raz pojawił się na ekranie w odcinku nr 923. Dla jego fanów mamy dobrą wiadomość. Wkrótce widzowie będą mogli go oglądać w jednej z popularniejszych produkcji TVN. Plotek dowiedział się, że niedawno Przemysław Cypryański dołączył właśnie do serialu "Na Wspólnej".

Nowe odcinki "Na Wspólnej". Szczegóły wątku Przemysława Cypryańskiego

Po odejściu z "M jak miłość" gwiazda Przemysława Cypryańskiego przygasła. Choć przez lata pojawia się gościnnie w różnych serialach, a ostatnio na stałe możemy oglądać go w "Uroczysku", to jednak nie wzbudza już takiego zainteresowania w show-biznesie jak kiedyś. Może rola w najpopularniejszym serialu TVN pozwoli tchnąć w jego karierę drugie życie? Według naszych informacji Przemysław Cypryański w "Na Wspólnej" pojawi się na początku wakacji. Jego bohater będzie miał wątek z policjantką Igą graną przez Lidią Sadową. Czy zagości w nim tak długo jak w "M jak miłość"? To zależy już pewnie od fanów serialu, którzy mają swoje ulubione wątki. Przypomnijmy, że z produkcji Dwójki odszedł przez wypalenie. - Po sześciu latach wspólnie z produkcją stwierdziliśmy, że czas się rozstać. Mój bohater na pewno nie zginie. Chyba nic nie jest w stanie przebić śmierci w kartonach. To będzie taki wyjazd, z którego raczej nie wrócę - opowiadał w 2012 roku w "Super Expressie". Pamiętacie jego stare zdjęcia? Znajdziesz je w galerii na górze strony, zresztą tak jak i najnowsze.

Anna Dereszowska znowu w "Na Wspólnej"

Wkrótce fanów "Na Wspólnej" czeka też powrót dawno niewidzianej w serialu bohaterki. Plotek pierwszy podawał, że do produkcji po rocznej nieobecności wróciła Anna Dereszowska. Aktorka po raz pierwszy pojawi się w "Na Wspólnej" w odcinku nr 3841. (emisja 25.06.2024). Jej bohaterka, która wyszła z więzienia, zgłosi się do wydawnictwa Basi (Grażyna Wolszczak), by sprzedać swoją kryminalną historię. Smolna zaproponuje napisanie książki o niej… Krzysztofowi (Łukasz Konopka). Jej powrót ma zwiastować ponoć kłopoty.