"Rolnik szuka żony". Anna pokazała twarz syna. "Skóra zdjęta z mamy"

Anna Derbiszewska dała się poznać w dziesiątej edycji uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Kobieta zaprosiła na swoje gospodarstwo Jakuba. Widzowie byli dość sceptycznie nastawieni do tej relacji. Rolniczka i uczestnik pokazali jednak, że ich uczucie jest prawdziwe. Tuż po zakończeniu show TVP wyszło na jaw, że para jest już po zaręczynach. Niedługo później Anna zdradziła, że jest w ciąży. 15 maja na świat przyszedł Dariusz, syn zakochanych. Od tamtego momentu w mediach społecznościowych rolniczki możemy znaleźć fotografie dziecka. Chłopiec właśnie skończył miesiąc.

"Rolnik szuka żony". Syn Anny Derbiszewskiej skończył miesiąc. Wzruszający post w mediach społecznościowych

Anna Derbiszewska z chęcią udostępniała informacje na swoim profilu na temat przebiegu ciąży i macierzyństwa. Kobieta wyznacza jednak granice. Póki co, fani mogli zobaczyć kilka zdjęć syna pary z programu "Rolnik szuka żony". Miesiąc po urodzeniu Dariusza, zakochani postawili na profesjonalną sesję. Jej rezultaty opublikowane zostały na Instagramie. Rolniczka postanowiła podzielić się przemyśleniami. Przyznała, że na początku miała w sobie niepokój, jako że jest to jej pierwsze dziecko. Z czasem jednak strach przeminął i zastąpiła go radość. "15.05.2024 to najpiękniejsza data w moim życiu. O godz. 9:00 rano pojawił się mały cud mojego życia. Pamiętam, jak bardzo się bałam, a jednocześnie cieszyłam. Następnie poczułam spokój i wdzięczność, że już jesteśmy razem w trójkę. Teraz ta mała istotka sprawia, że każdego dnia życie nabiera dla nas nowego znaczenia. Miłość, cierpliwość, wyrozumiałość, te uczucia dają naszej rodzinie siłę w kochaniu i poznawaniu się nawzajem każdego dnia" - napisała Anna na swoim profilu. Fani byli zachwyceni. Więcej kadrów z synem Anny i Jakuba z programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.

Fani widzą podobieństwo chłopca zarówno do taty, jak i mamy. "Do taty podobny", "Skóra zdjęta z mamy", "Czysta mamusia", "Śliczna mamusia to i synek śliczny. Dużo zdrowia dla was pani Aniu" - czytamy.

"Rolnik szuka żony". Anna Derbiszewska ubiera syna na różowo. Wszystko zostało wyjaśnione

Anna Derbiszewska jakiś czas temu pokazała zdjęcie swojego syna w różowym ubraniu. Fani byli zaskoczeni, biorąc pod uwagę fakt, że kolor nie kojarzy się z chłopcami. Rolniczka pokazała jednak fanom, że nie myśli stereotypowo. Wytłumaczyła, dlaczego wybrała ten odcień. Powód jest prosty. - Moi drodzy, dostaję od was mnóstwo zapytań, dlaczego ja synka ubieram w kolor różowy, dlaczego różowy becik. Otóż słuchajcie, odpowiedź jest banalnie prosta, ponieważ Dareczek oprócz nowych rzeczy, które my mu kupujemy lub które dostaje od znajomych czy rodziny, dostaje także dużo rzeczy po swoich kuzynach, kuzynkach, którzy już wyrośli z tych ubranek, z tych różnych rekwizytów. No ja nie widzę w tym nic złego. Toż to cały sekret koloru różowego - mówiła uczestniczka w sieci. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna przeżyła dramatyczne chwile. "Najgorsze, co mogło mnie spotkać"