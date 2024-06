"Rolnicy. Podlasie" to program, który emitowany jest na antenie Fokus TV. Przez kilka lat emisji format zgromadził wokół siebie mnóstwo fanów, którzy z zainteresowaniem śledzą losy, a także dalsze poczynania uczestników zajmującym się prowadzeniem gospodarstw rolnych. Bez wątpienia jednymi z bardziej lubianych bohaterów telewizyjnego show są Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą zgrany, a przede wszystkim nietypowy duet, który rozbawia widzów. Mało tego, występują już nie w telewizji, ale działają również w mediach społecznościowych. Niestety, dla fanów programu nie mamy dobrych wieści. Jak się okazuje, Gienek ma poważne problemy ze zdrowiem.

"Rolnicy. Podlasie". Gienek ma problemy zdrowotne. "Biorę silne antybiotyki"

Gienek nie czuje się najlepiej. Wszystko za sprawą powracającej dolegliwości bolącej nogi. W rozmowie ze Sławkiem mężczyzna wyznał, że źle się czuje, a ból utrudnia mu funkcjonowanie. Zdradził również, że przyjmuje leki. Mimo to problem nie ustępuje. - Biorę silne antybiotyki. Zrobili mi zastrzyki - powiedział do kolegi. Ten nie potraktował jednak sprawy poważnie. - Od leżenia chyba - stwierdził, po czym dodał: To trzeba wziąć się za robotę, a nie za leżenie bykiem i to szybciej odejdzie. I nie myśleć o nodze, tylko lekarstwa przyjmować - poradził. Przypominamy, że nie jest to pierwszy raz, gdy Gienek ma problemy z nogą. Kilka lat temu mężczyzna trafił nawet z tego powodu do szpitala, co zmusiło produkcję formatu do przerwania nagrań. Zdjęcia jednego z bardziej lubianych bohaterów programu możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej zdradził prawdę o ojcu. Takie ma podejście do rolnictwa

W jednym z odcinków programu "Rolnicy. Podlasie" Andrzej podzielił się pewnymi przemyśleniami dotyczącymi ojca. Okazuje się, że Gienek ma dość starodawne podejście do rolnictwa i trudno jest mu się obyć z nowoczesnym sprzętem. - On nie jeździ. Całe życie ja. Dla ojca dać konia to pójdzie w pole. A ja nie pójdę. Jemu dać pług czy brony i on pójdzie w pole koniem, a traktorem nie pojedzie - powiedział. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej nie do poznania. Widzowie nie mogą uwierzyć. "Pierwszy raz w historii".