"M jak miłość". Ile lat ma Basia? Jej wiek od dawna wzbudza kontrowersje

"M jak miłość" to jeden z niekwestionowanych hitów Telewizji Polskiej. Serial opowiadający historię rodu Mostowiaków od ponad dwóch dekad cieszy się sporym zainteresowaniem i sympatią wśród widzów. Obecnie trwa przerwa w emisji serialu. Kolejny sezon będzie można oglądać dopiero po wakacjach. Mimo to internauci i najwięksi fani serialu wciąż interesują się jego postaciami. Bez wątpienia sporo kontrowersji wzbudza wiek Basi Rogowskiej, córki Marii (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa), która grana jest przez Karinę Woźniak. Jak się okazuje, aktorka jest sporo starsza od postaci, którą grą.

"M jak miłość". Wiadomo, ile lat ma serialowa Basia. Gra ją starsza aktorka

Karina Woźniak jest już trzecią Basią, którą widzowie mogą oglądać w "M jak miłość". Aktorka dołączyła do obsady serialu latem 2020 roku, gdy miała 15 lat, i zastąpiła w tej roli Maję Wudkiewicz. Wówczas grana przez nią postać miała jedynie 11 lat. By ukryć dzielącą, a także widoczną już wtedy różnicę wieku Karina Woźniak nosiła nawet warkoczyki, by wyglądać nieco młodziej. Wraz z upływem czasu coraz trudniej było jednak ukrywać różnicę wieku, zwłaszcza że Karina Woźniak na prywatnych ujęciach, które zdarza jej się publikować w mediach społecznościowych, wygląda bardzo dojrzale. Prawda jest jednak taka, że serialowa Basia ma 15 lat i aktualnie uczęszcza do liceum. Natomiast prywatnie Karina Woźniak rok temu zdała maturę i ukończyła szkołę średnią. Warto również dodać, że wiek serialowej Basi nieraz wzbudzał kontrowersje również z innego powodu. Bowiem córka Rogowskich zachowuje się, jakby była starsza. Miała już niejednego chłopaka, a na swoim koncie ma kilka nastoletnich wybryków. Zdjęcia serialowej Basi możecie znaleźć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Nad serialem wisi widmo zmian. Na co widzowie mogą liczyć po wakacjach?

Jak wiadomo, kolejny sezon "M jak miłość" będzie można oglądać już na jesieni. Wiele wskazuje jednak na to, że w obsadzie serialu zajdzie sporo zmian, a widzowie nie zobaczą wielu swoich ulubionych bohaterów. Przede wszystkim nie pojawi się już wątek lekarki Ewy Kalinowskiej (Anna Kerth) i jej syna Wojtka (Aleksander Szeląg). Zniknąć ma również Łukasz Wojciechowski (Jakub Józefowicz) z partnerką Patrycją (Alżbeta Lenska). Nie wróci także Ula (Iga Krefft). Czekacie na nowy sezon? ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość". Fatalne wieści dla fanów serialu. Zabraknie aktorów, a teraz to.