"Hotel Paradise". Dojdzie do ostrej kłótni między Davidem i Angelą [PLOTEK EXCLUSIVE]

Gra w "Hotelu Paradise" trwa w najlepsze i pary walczą o przetrwanie. Widzów popularnego formatu czeka jeszcze kilkanaście odcinków, które pod koniec listopada zakończą się spektakularnym finałem. Jedną z najbardziej lubianych par w programie jest Angelika i Dave. Wygląda na to, że ich relacja to nie tylko układ w drodze do zwycięstwa, ale też emocje. Najlepszym przykładem "żaru" między uczestnikami jest pojawiająca się zazdrość. W najbliższym odcinku programu Dave zrobi Angelice awanturę o jej relacje z innym uczestnikiem rajskiego hotelu.

"Hotel Paradise". Dojdzie do ostrej kłótni

Widzowie "Hotelu Paradise" uwielbiają Angelikę i Dave'a, ale część z nich już po emisji wcześniejszych odcinków zauważyła, że mężczyzna potrafi być bardzo zaborczy. W najbliższym wydaniu rajskiego show TVN7 partner Angeliki zrobi jej awanturę.

Jestem szczerze zmęczony tym cyrkiem! Chcesz się tak zachowywać, to tak rób. Także trzymajcie taki przyjacielski kontakt nadal. Ja nie chcę zmieniać waszego dotykania, flirciku i tak dalej. Rozumiesz mnie? - zapytał David.

Zaatakowana Angelika wybuchła poirytowana. Nie potrafiła zrozumieć bezpodstawnych zarzutów partnera. To przecież właśnie z nim spędza najwięcej czasu w programie.

A czy ty rozumiesz, co ja do ciebie mówię? Jakie dotykanie, jaki flirt. W ogóle co ty do mnie mówisz cały czas Dave. Z kim spędzam tutaj najwięcej czasu? Ja nie wiem, co ty mi próbujesz wmówić - stwierdziła Angela.

W rozmowie przed kamerami Dave stwierdził, że zarówno on jak i Angela są dorosłymi ludźmi i wszelkie nieporozumienia mogą omawiać na spokojnie bez zbędnych "zwariowanych ruchów". Wygląda na to, że para tak szybko jak się pokłóciła, tak samo szybko się pogodzi.

Jak się okazuje, to już nie pierwsza awantura spowodowana zazdrością Dave'a. Mężczyzna już wcześniej miał pretensje o zachowania Angeliki w stosunku do Mikołaja, kiedy uczestniczka żartobliwie klepnęła pupę kolegi. Dave zarzucił wtedy dziewczynie, że buduje też relacje z innymi mężczyznami, aby w razie czego móc jak najdłużej utrzymać się w programie.

Widzowie "Hotelu Paradise" już wcześniej zauważyli negatywne cechy Dave'a, które mogą rzutować na późniejsze powodzenie ich relacji. W komentarzach na Instagramie Angeliki wyrazili zaniepokojenie zachowaniami mężczyzny i ostrzegli jego partnerkę.

Zastanawiam się, kiedy zauważyłaś, że Dave jest toksyczny, zazdrosny, agresywny i zaborczy. Jak daleko sięgają twoje granice?

Ciebie bardzo lubię, jego już nie. Irytuje mnie i ma coś takiego w oczach, że nie można mu ufać.

Angelika fajna dziewczyna, ale David mnie irytuje! - czytamy w komentarzach.

Jak sądzicie, czy Angelika i Dave pasują do siebie?

