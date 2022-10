Szósta edycja "Hotelu Paradise" powoli zbliża ku końcowi. Zwycięzców poznamy najprawdopodobniej już pod koniec listopada. W programie wciąż pojawiają się jednak nowi uczestnicy. Ostatnio do ich grona dołączyła kolejna singielka, która ma nadzieję znaleźć miłość w Panamie. Widzowie nie byli zachwyceni nową mieszkanką rajskiego hotelu. Powód niechęci fanów jest zaskakujący. Internauci mają też zarzuty pod adresem produkcji.

"Hotel Paradise". W programie pojawiła się nowa uczestniczka. Widzowie są niezadowoleni. "Tego się już oglądać nie da"

Do ekipy szóstego sezonu "Hotelu Paradise" dołączyła Natalia. Filigranowa blondynka na co dzień pracuje jako spedytorka. Otwarcie przyznaje, że nigdy jeszcze nie była zakochana i ma nadzieję, że udział w programie to zmieni. Uczestniczka nie przypadła jednak do gustu fanom reality show. Powodem był przede wszystkim kolor włosów dziewczyny. Internauci zarzucili produkcji brak różnorodności.

Odnoszę wrażenie, że w tej edycji nic już się ciekawego nie wydarzy. Szkoda.

Myślicie, że to już jest ten moment, żeby ktoś uświadomił casting directorowi, że nie powinien swoich upodobań z życia prywatnego przekładać na program? Bo od dwóch sezonów to samo, kompletny brak różnorodności wśród kobiet, armia klonów.

Jezu, nie ma żadnej dziewczyny o innym kolorze włosów. Nudne się to robi, cały hotel blondynek - czytamy w komentarzach na instagramowym profilu programu.

