Basia z "Hotelu Paradise" ostatnio przyznała się fanom do rozstania z Krzysztofem. Zrobiła to w bardzo emocjonalny sposób, roztrzęsiona i zdenerwowana na byłego. - Zostawił mnie i bawi się doskonale - rzuciła na InstaStories. Do jej wypowiedzi odniósł się były partner, który miał jej za złe nakręcanie sytuacji.

