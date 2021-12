Tych tureckich seriali TVP jeszcze nie emitowała. A powinna, bo stałyby się hitami

Więcej o serialach przeczytasz na Gazeta.pl

Serialem, od którego wszystko się zaczęło, było "Wspaniałe stulecie". Kostiumowa produkcja opowiadająca o życiu sułtana Sulejmana Wspaniałego, który zakochał się w niewolnicy Roksolanie, emitowana była w TVP od 2014 do 2016 roku. Jak informuje serwis Wirtualnemedia.pl, "Wspaniałe stulecie" śledziło średnio 2,3 mln widzów, zapewniając stacji niepodważalną pozycję lidera. W czym tkwi fenomen hitów znad Bosforu? Jak zauważa autorka bloga "Wiśnia ogląda tureckie seriale", Turcy błyskawicznie reagują na potrzeby rynku i nie tracą czasu na to, co ewidentnie nie podoba się widzom.

W Turcji ratingi dosłownie rządzą serialowym światem. Pierwsze trzy odcinki mają małą oglądalność? Do widzenia. Jak nie ten serial, to inny. Mnogość tytułów sprawia, że konkurencja jest naprawdę wysoka i nikt nie daje nikomu drugiej szansy. Serial ma przynosić zysk, a do tego potrzebna jest duża oglądalność - pisze.

Do tego warto dodać mniej znanych aktorów, którzy polskim widzom nie zdążyli się jeszcze opatrzeć, wciągające, dramatyczne wątki na tle nieco odmiennej od naszej kultury, a także właściwie zawsze niepewny finał historii, bo tureckie seriale nie mają w zwyczaju kończyć się w sposób przewidywalny i dobry. Wszystko to składa się murowany hit. Biorąc pod uwagę, że zakończony grudniu 2021 roku "Promyk nadziei" już dzień po emisji finału został zastąpiony serialem "Miłość i przeznaczenie", możemy liczyć, że królowanie tureckich produkcji w ramówce Telewizji Polskiej prędko się nie zakończy. Podsuwamy kilka propozycji, które mają szansę podbić serca widzów.

"Kara Para Ask" (2014-2015)

Tytuł serialu można przetłumaczyć dosłownie jako "Miłość do czarnych pieniędzy". "Kara Para Ask" emitowana była w tureckiej stacji ATV, a w tym czasie nie miała sobie równych, jeśli chodzi o oglądalność. Fabuła skupia się na historiach dwóch, pozornie niezwiązanych ze sobą osób. Ömer, odnoszący sukcesy komisarz policji, przyjeżdża do Stambułu, aby poprosić o rękę swoją dziewczynę. Mieszkająca w Rzymie projektantka biżuterii Elif odwiedza to samo miasto, aby spędzić urodziny z rodziną. Tej samej nocy dziewczyna Ömera i ojciec Elif zostają znalezieni martwi w jednym samochodzie. Bohaterowie pozostają z nierozwikłaną zagadką i pytaniami, które mogą mieć niewygodne odpowiedzi.

"Dolunay" (2017)

Liczący jeden sezon serial śledziło, zgodnie z danymi serwisu ucankus.com, średnio ponad 5 mln widzów. Nazli jest kochającą gotować amatorką, która marzy o karierze w tym zawodzie. Udaje jej się znaleźć posadę prywatnej kucharki w domu bogatego Ferita. Niezależna i pewna siebie Nazli ma początkowo spore problemy, aby dogadać się z upartym i wymagającym pracodawcą, jednak po pewnym czasie zaczynają się do siebie zbliżać. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Ferit z dnia na dzień musi zaopiekować się siostrzeńcem.

"Siyah Beyaz Ask" (2017-2018)

W Polsce znany jako "Cena namiętności", chociaż dosłownie tytuł oznacza "Czarno-biała miłość". Serial to propozycja dla osób, którym bliższe są porywające romanse z dramatycznymi zwrotami akcji niż spokojne obyczajowe komedie. Asli, ambitna lekarka, operuje mężczyznę, którego próbował zastrzelić płatny zabójca, Ferhat. Na skutek (cóż za zaskoczenie) zaskakującego zwrotu akcji, kobieta musi poślubić mordercę, aby przeżyć. Między parą pochodzącą z zupełnie różnych światów niespodziewanie rodzi się uczucie. Fabuła może brzmieć odrobinę mało realnie, ale serial sprawdzi się znakomicie, jeśli ktoś po ciężkim dniu potrzebuje oderwać się na trochę od szarej rzeczywistości.

"Sen Çal Kapimi" (2020-2021)

Niektóre odcinki tej tureckiej telenoweli śledziło ponad 9 mln widzów - to mówi samo za siebie. Produkcja emitowana była przez stację FOX, dzięki czemu zdobyła międzynarodową popularność. To nieco lżejszy, komediowy serial, opowiadający historię Edy, dziewczyny pochodzącej z biednej rodziny. Przez bogatego przedsiębiorcę, Serkana, Eda traci stypendium na studia. Mężczyzna proponuje dziewczynie układ - zapłaci za studia, jeśli Eda zgodzi się udawać jego narzeczoną. Jak podaje serwis divinity.es, gdy serial był emitowany w Hiszpanii, pobił rekord w liczbie tweetów na temat jednego odcinka. Wcześniejszy należał do jednego z epizodów "Gry o tron". W Polsce produkcja emitowana była jak na razie przez stację WP pod nieszczególnie atrakcyjnym tytułem "Zapukaj do moich drzwi".

"Çukur" (2017-2021)

To nieco inna propozycja, solidny dramat sensacyjny, który w serwisie IMDb zyskał imponującą ocenę 7,4/10. Çukur to słynna z przestępczości dzielnica Stambułu, którą rządzi rodzina Koçovali. Kieruje się jedną ważną zasadą - nie sprzedaje, nie produkuje ani nie zażywa narkotyków. W Çukur pojawia się jednak nowa grupa przestępcza, która zamierza pokrzyżować rodzinie szyki i wprowadzić własne porządki. Serial liczy w sumie aż cztery sezony i 131 odcinków, obfituje w to, co kochamy w takich produkcjach najbardziej - grę o przestępczy tron, trupy, krew i brutalną walkę o władzę.

"Mucize Doktor" (2019-2021)

To kolejna propozycja od FOX, tym razem stworzona z myślą o fanach dramatów medycznych. Ali Vefa, mężczyzna z autyzmem, jest geniuszem marzącym, by zostać lekarzem. Mimo trudności udaje mu się skończyć wymarzone studia i dostać pracę asystenta oddziału chirurgii w stambulskim szpitalu. Ali ma jednak pecha i spóźnia się na najważniejsze spotkanie w życiu. Rada dyrektorów szpitala ma poważne wątpliwości, czy młody lekarz podoła tak trudnemu zadaniu i tylko jedna osoba naprawdę wierzy w jego umiejętności.

Gdzie oglądać tureckie seriale?

Chociaż TVP nie zainteresowała się na razie powyższymi produkcjami (a przynajmniej chwilowo nic na ten temat nie wiadomo), niektóre z nich są lub były już dostępne w Polsce. "Siyah Beyaz Ask" ("Cena namiętności") emitowana była od grudnia 2020 do czerwca 2021 na kanale Novelas+, "Sen Çal Kapimi" ("Zapukaj do moich drzwi"), można śledzić na WP Pilot, a "Kara Para Ask" znajduje się w bibliotece Netfliksa. Pozostałe dostępne są na YouTubie, ale to jak na razie opcja tylko dla wytrwałych - nie ma do nich jeszcze polskich napisów.