Czytaj o swoich ulubionych serialach na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Emitowana w latach 2007-2012 "Plotkara" przybliżyła widzom codzienne życie najbogatszych nowojorskich nastolatków z Upper East Side. Mimo że serial bezsprzecznie zyskał miano kultowego, trudno nie odnieść wrażenia, że parę razy jego fabuła mocno odkleiła się od rzeczywistości. Szczególnie gdy patrzy się na historie bohaterów z perspektywy czasu. Przypominamy najbardziej absurdalne, a czasem wręcz idiotyczne wątki ze starej "Plotkary" (jeśli nie widziałeś serialu, ostrzegamy przed spoilerami!).

Zobacz wideo "Plotkara". Zwiastun serialu

Najbardziej spektakularne metamorfozy aktorskie. Oni oszpecili się dla roli

"Plotkara". Najbardziej absurdalne wątki z serialu

1. Wybitne kariery bez żadnego doświadczenia ani wykształcenia

Pieniądze, którymi dysponowali bohaterowie serialu, z pewnością wiele ułatwiały, mimo wszystko trudno uwierzyć, że Nate został redaktorem naczelnym poczytnego serwisu bez doświadczenia i przed ukończeniem studiów, Dan doczekał się publikacji w "The New Yorker", gdy miał 16 lat, a Chuck został właścicielem klubu dla dorosłych, gdy był jeszcze w liceum.

2. Syn Rufusa i Lily

Od początku serialu wiadomym było, że ojciec Dana i matka Sereny spotykali się, gdy byli młodsi. W późniejszych odcinkach okazało się, że z ich związku urodził się syn, którego Lily oddała do adopcji. Gdy prawda wyszła na jaw, Rufus zdecydował się go odnaleźć, chłopak poznał swoich biologicznych rodziców, po czym... znów zniknął bez śladu, a scenarzyści więcej o nim nie wspomnieli.

Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu. Zresztą nie tylko ona

3. Zmartwychwstanie ojca Chucka

Ojciec Chucka, Bart Bass, sfabrykował swoją śmierć w drugim sezonie "Plotkary", aby chronić swoją rodzinę przez szemrane interesy, które prowadził. Po kilku latach nie tylko niespodziewanie powrócił, ujawniając prawdę, ale też próbował odebrać swoją firmę z rąk Chucka, a następnie go zabić.

4. Podstawiona kuzynka Sereny

W czwartym sezonie serialu w rodzinie Sereny pojawiła się jej dawno niewidziana kuzynka, Charlie. Dziewczyna okazała się być jednak wynajętą przez ciotkę Sereny aktorką, przysłaną wyłącznie po to, aby zdobyć pieniądze. Co ciekawe, nikt nie zorientował się, że Charlie wygląda zupełnie inaczej niż przed kilku laty.

5. Spotkanie Blair i Chucka w Paryżu

Po zerwaniu z Blair zrozpaczony Chuck wyjechał do Pragi, gdzie został napadnięty i postrzelony. Ostatecznie doszedł do siebie i wyjechał do Francji, gdzie mieszkał pod zmienionym nazwiskiem. Aż do dnia, gdy nieprawdopodobnym zrządzeniem losu Blair spotkała go podczas wakacji w Paryżu. W innym kraju. Na innym kontynencie.

6. Dan jest Plotkarą

Ujawnienie, że całą operacją stał Dan, było jednym z największych rozczarowań i prawdę mówiąc, nie do końca trzyma się to kupy. W serialu było przynajmniej kilkanaście sytuacji, które zaprzeczają tej teorii, jak choćby ślub Blair, gdy Dan fizycznie nie był w stanie wysłać żadnej wiadomości. Nie mówiąc już o tym, że przez lata rozpowszechniał plotki o najbliższych - w tym o własnej siostrze i Serenie, w której był rzekomo szaleńczo zakochany. Co więcej, Serena wybaczyła mu, jak gdyby nigdy nic, i została jego żoną. Co prawda twórcy serialu otwarcie przyznali, że bardzo długo sami nie wiedzieli, któremu z bohaterów przypadnie rola Plotkary, jednak wybór mógł być finalnie nieco bardziej przemyślany.