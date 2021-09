Zenek Martyniuk połączył siły z serialowym Kazimierzem Barskim, właścicielem tytułowego lombardu z emitowanego na TV Puls "Lombard. Życie pod zastaw". Martyniuk gościł na planie produkcji, a jego wizyta nie mogła się obyć bez przynajmniej krótkiego występu. Wokalista zespołu Akcent chwycił za gitarę i zaprosił do wspólnego śpiewania Zbigniewa Buczkowskiego.

Zenek śpiewa na planie "Lombard. Życie pod zastaw"

Gwiazdor disco-polo przy własnym akompaniamencie wykonał znaną piosenkę dla dzieci "Pieski małe dwa". Do rozśpiewanego Zenka dołączył Zbigniew Buczkowski, czyli serialowy Kazimierz Barski, który początkowo jedynie podziwiał występ gwiazdora. Aktor okazał się niezwykle muzykalny i dotrzymał kroku Martyniukowi.

Wizyta Zenka na planie serialu nie jest przypadkowa. Muzyk dołączył do obsady, a w "Lombardzie" zagrał samego siebie. W odcinku z jego udziałem okaże się, że po jednym z koncertów została skradziona gitara gwiazdora, a złodziej zostawił ją w lombardzie. Pracownicy Kazimierza Burskiego rozpoznają, że to instrument Martyniuka i skontaktują się z nim, aby przyjechał po swoją własność. Gwiazdor disco-polo pojawi się w odcinku 470, który będzie miał swoją premierę na początku listopada 2021 roku w emitowanym obecnie dziewiątym sezonie serialu.

"Lombard. Życie pod zastaw" - co to za serial?

"Lombard. Życie pod zastaw" to serial paradokumentalny, który na antenie TV Puls zadebiutował w 2017 roku. Bohaterami są pracownicy i klienci znajdującego się we Wrocławiu tytułowego lombardu należącego do Kazimierza Barskiego. Fabuła łączy wątki głównych postaci z pobocznymi historiami osób odwiedzających biznes Kazimierza. Produkcja ta jest uwielbiana przez polskich widzów - w latach 2018, 2019 i 2020 został nagrodzony Telekamerą, a w 2021 otrzymał Złotą Telekamerę dla serialu fabularno-dokumentalnego.