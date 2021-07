W "Milionerach" nikt nie może być pewny, z jakiej dziedziny padnie pytanie. Wszechstronna wiedza okazuje się bezcenna. Tym razem przydatna byłaby znajomość geografii. Również podróżnicy i miłośnicy Bałkanów nie mieliby problemów z pytaniem za dziesięć tysięcy złotych. Uczestnik musiał poprosić o pomoc.

"Milionerzy". Padło pytanie o jednostkę monetarną Albanii

Wojciech Stąporek z Poznania nie ukrywał swojego zaskoczenia, kiedy udało mu się wejść do gry. Od początku miał problemy z doborem pytań. Już przy odpowiedzi za 500 złotych wykorzystał dwa koła ratunkowe. Student prawa przeszedł bez szwanku przez kolejne pytania i doszedł do kolejnego, za dziesięć tysięcy złotych.

Która to jednostka monetarna Albanii?

A: lek

B: lej

C: lit

D: łat

Uczestnik przyznał, że nigdy nie był w Albanii i nie zna odpowiedzi. Sięgnął po ostatnie koło ratunkowe, jakim był telefon do przyjaciela. Do pomocy wybrał swoją siostrę Magdalenę, którą określił jako miłośniczkę podróży. Zakładał, że będzie ona znała prawidłową odpowiedź. Wskazała bratu wariant C - lit, choć bez pewności. Pan Wojciech posłuchał sugestii siostry i zaznaczył C.

"Milionerzy". Prawidłowa odpowiedź na pytanie o jednostkę monetarną Albanii

Niestety, prawidłowa odpowiedź to A - lek. Hubert Urbański wskazał, że lit był kiedyś jednostką monetarną Litwy, zanim u naszego wschodniego sąsiada nie wprowadzono euro. Albańczycy natomiast płacą w lekach. Uczestnik na początku rozgrywki powiedział, że przyszedł po przygodę i spełnienie marzenia, co bez wątpienia mu się udało - dostał się do "Milionerów". Wyszedł ze studia zadowolony, mimo że udało mu się wygrać jedynie gwarantowaną sumę tysiąca złotych.